Política 24-02-2021

Servel valora elección en dos días, pero expresa dudas ante inminencia del 11 de abril



El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, reflexionó sobre la posibilidad de realizar la próxima elección del 11 de abril en dos días.

"Tal vez es un poco tarde para analizarlo", dijo el representante del organismo en Radio Concierto, a 48 días de la realización de los comicios.

A su juicio es algo que debe resolverse "con urgencia" los primeros días de marzo cuando retome la actividad legislativa en el Congreso. Entre los aspectos técnicos a resolver, el representante del Servel destacó que se debe zanjar si serán los mismos vocales de mesa durante las dos jornadas o dos grupos diferentes, como ha planteado el Gobierno.

A su juicio se produce el inconveniente de que "el acta la van a cerrar personas distintas a las que la van a abrir", por lo que señaló que "podrían ser los mismos vocales" considerando el bono (retribución económica) que se les asigna a quienes son nominados en esta labor.

También señaló que se debe mantener "sellada la mesa el día sábado. Hacer un escrutinio antes muestra que genera tendencia, orienta la votación del segundo día". Mientras que sostuvo que "el tema de seguridad" de las urnas "estaría resuelto", considerando que estará personal de las Fuerzas Armadas y el Servel a cargo de su resguardo. Por otro lado, puso en duda que realmente los ciudadanos acudan a votar en los dos días y no se sigan concentrando en mayor cantidad el domingo.

"Lo que he visto a nivel de la ciudadanía es una reacción muy positiva, que lo dicen sin pensarlo cuando le preguntan en la calle (...) pero (no sé) si resulta lo que uno está pensando. Porque los chilenos dejamos todo para última hora, la patente se puede pagar durante varios meses pero se hacen filas eternas durante el último día". Consultado sobre si "flota" o no la idea de hacer la elección en dos días, señaló que "yo creo que aparece y desaparece (la idea de hacerlo en dos días), son como los delfines o las toninas; uno ve que aparee una aleta y después se hunde.

Es inédito, dicen que hemos debido improvisar, obviamente ante las situaciones que no están previstas y tener que hacerlo lo mejor posible, como el Plebiscito".



Esto luego de que desde el Gobierno señalaran que están estudiando esta fórmula con el fin de evitar aglomeraciones y posibles contagios, teniendo como factor que se debe votar por cuatro cargos (alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales) y la alta cantidad de postulantes a ellos.