SERVEL Y EJECUTIVO PLANTEAN VISIONES EN TORNO A PROYECTO DE VOTO ANTICIPADO



La Comisión de Gobierno Interior recibió a representantes del Servel y el Ejecutivo quienes entregaron sus visiones en torno al proyecto que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para habilitar el voto anticipado de electores que por diversas razones, sean de salud o movilidad tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación.

En ese sentido, la propuesta del Servel pasa porque las personas tengan que inscribirse en un periodo que transcurra desde que el padrón está auditado, es decir 90 días antes, hasta el padrón definitivo, 60 días antes de la elección.

Otras de las consideraciones realizadas por el Servel van en la línea del horario de votación y los locales habilitados, considerando que es un voto anticipado presencial y no impedir que una persona que se inscribió para ejecutar un voto anticipado y no lo hace, no tenga inconvenientes para votar el día determinado para la elección.

Máximo Pavez, subsecretario general de la Presidencia, señaló que el propósito del Ejecutivo es hacerse parte “de un debate que no teníamos considerado, pero acogimos el desafío de involucrarnos y comenzamos a trabajar con equipos técnicos del Ejecutivo y el Servel para hacer una propuesta seria.