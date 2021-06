Política 11-06-2021

Servel y elección gobernadores: los mismos vocales del proceso anterior deben conformar mesas



Este domingo 13 de junio se llevará a cabo la Elección de Gobernadores Regionales en segunda votación en 13 regiones de nuestro país, una de ellas el Maule y uno de los roles esenciales para su desarrollo la tienen los vocales de mesa.

En esta oportunidad esa importante tarea la tendrán los mismos vocales que se desempeñaron el 16 de mayo pasado. Es importante que quienes hayan participado cumpliendo este cargo sepan que en esta oportunidad no se enviará carta certificada al respecto, y no corresponde la constitución de mesas el día anterior a la elección.

El bono que recibirán los vocales por su labor ascenderá a dos tercios de UF.

Y esto, bajo aplicación de multas para quienes no desempeñen su labo.

Las personas que no concurran a cumplir su función incurren en una infracción electoral, que es sancionada con una multa a beneficio municipal que va desde 2 a 8 U.T.M, según el artículo 151 de la Ley Nº 18.700.