Editorial 08-12-2019

Servicio Militar

La legislación chilena, aprobada por el Congreso Nacional, establece las condiciones en que los jóvenes cumplen el servicio militar.



Deben hacer el Servicio Militar todos los hombres chilenos entre 17 y 24 años. En primera instancia, el servicio militar es voluntario y luego obligatorio si no se completan los cupos del contingente necesario para las FFAA. Para esto, la primera semana de octubre se efectúa un llamado mediante sorteo a los no voluntarios.

No hay que inscribirse para hacer el servicio militar. Cuando se cumplen 17 años, hay que ir al Registro Civil para actualizar el domicilio, y de inmediato se pasa a formar parte del registro militar.



A los 17 años se puede adelantar el servicio, o bien si se hace a los 18 años, hay que dirigirse a la oficina cantonal más cercana donde se llena un formulario de voluntariedad.

La inscripción automática significa que el Registro Civil transfiere los datos de las personas que cumplen 18 años a la Dirección General de Movilización Nacional. Ésta debe publicar y difundir anualmente, en el mes de abril, la respectiva Base de Conscripción para el año, conformada por los integrantes del registro militar (todos los jóvenes de 18 años cumplidos) y los jóvenes disponibles del año anterior (los no llamados).

El servicio militar es voluntario para las mujeres, quienes sólo pueden cumplir este deber en el Ejército. Este tiene una duración de un año.