Social 14-02-2018

Serviu abre postulación a subsidio de Arriendo

El proceso se extenderá hasta el 16 de abril.

554 familias de la provincia de Linares han obtenido el subsidio de arriendo durante los 4 años del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. De hecho nuestra provincia concentra el mayor número de beneficiarios. Asimismo se han visto favorecidas con este apoyo del Estado 25 familias Colbún, 24 de Longaví, 58 de Parral, 11 en Retiro, 39 en San Javier, 11 en Villa Alegre y 23 en Yerbas Buenas.

En ese contexto, el Servicio de Vivienda y Urbanismo hizo un llamado a postular a este subsidio en el marco del nuevo proceso que se extenderá hasta el próximo 16 de abril. Los requisitos son: ahorro mínimo de 4 UF, aproximadamente 106 mil pesos; pertenecer al 70% de la población más vulnerable; declarar núcleo familiar con al menos con una pareja o un hijo, salvo si es adulto mayor; acreditar total de ingresos del núcleo familiar de entre 7 y 25 UF y no ser propietario o beneficiario de otros programas habitacionales del MINVU.

“Por esto hacemos un llamado a las familias que arrienden, que vengan a postular, los requisitos son mínimos”, dijo Rafael Viguera, Jefe de Serviu Maule en Linares.

Además desde el servicio se indicó que el subsidio es de un monto máximo de 3 UF aproximadamente 80 mil pesos que se pagan directamente al arrendador, y la casa no puede superar los 230 mil pesos aproximadamente de valor total.



Algunas historias…

Carla Riquelme es de Colbún y en el año 2013 se adjudicó el subsidio de arriendo, fue constante y logró tener un ahorro para postular a la vivienda definitiva, ahora compró su casa en la misma comuna, todo esto gracias al ahorro que le permitió tener el subsidio de arriendo.

“Una vez que postulé ahorre todo lo que no gastaba en el arriendo y esa plata la llevaba al banco, luego de eso postulé a mi vivienda definitiva y al tercer llamado quedé con mi casa, fue un largo camino y luego vino el proceso de compra y venta, el beneficio fue muy bueno, estoy contenta con mi familia, con mis dos hijas y mi esposo, ya que gracias al subsidio de arriendo tenemos nuestra casa propia”, manifestó.

Por efecto de su positiva experiencia hizo un llamado a ser perseverante y constante en el ahorro. “Hay que ser constante, no hay que sacar la plata del banco, una vez que uno la deposita, uno no la puede ir a buscar, porque después uno no cumple con los requisitos que piden para obtener el subsidio, muchos dicen yo no quedé, y es porque no cumplen con los requisitos, yo estuve 4 años luchando por mi casa, pero yo no saqué la plata del banco, ahorré siempre y eso fue gracias al subsidio de arriendo”.

Finalmente, el delegado de Serviu Rafael Viguera señaló, que el caso de la señora Carla es lo que quiere el Ministerio de Vivienda. Porque ella postuló al subsidio de arriendo y luego ahorró lo que no se canceló de arriendo gracias al subsidio y postuló a su vivienda”.