Social 25-01-2017

Serviu Maule adelantó catastro de familias con hogares incendiados para agilizar la reparación y reconstrucción de viviendas

Presencia de funcionarios en terrenos siniestrados ha permitido contabilizar a la fecha un total de 28 viviendas destruidas por los incendios forestales.

La Alerta Roja decretada por Onemi la semana pasada y la posterior declaración de Zona de Catástrofe por parte de la Presidenta Michelle Bachelet activó los protocolos de emergencia en el Servicio de Vivienda y Urbanización dela Región del Maule.

Durante el reciente fin de semana, una veintena de autoridades y funcionarios de este servicio se desplegaron por las más apartadas localidades de la zona afectada por los incendios forestales.

Según declaró el director de Serviu Maule, el objetivo de esta tarea es documentar la pérdida de hogares en los sectores siniestrados y acelerar un eventual proceso de reparación o reconstrucción.

“Serviu se ha preocupado del levantamiento de información respecto de la afectación de viviendas en los focos de Vichuquén, Hualañé, Licantén, Empedrado, San Javier y Cauquenes. Durante el fin de semana, los delegados provinciales, encargados de oficina, encargado regional de emergencia, el director y el director subrogante estuvieron presentes en terreno acompañando a las autoridades locales, intendente regional y gobernadores en su despliegue para poder atender las soluciones”, explicó Omar Gutiérrez.

Los profesionales de Serviu Maule han permanecido en una segunda línea, trabajando “como un solo cuerpo con el Gobierno de Chile atendiendo a las familias en terreno, no solamente para atender la emergencia sino que además estar en la reconstrucción cuando haya viviendas afectadas”.

El director de Serviu Maule señaló que es primordial avanzar en la recopilación de antecedentes con las familias damnificadas.

“Si bien el Serviu no tiene un rol inmediato en la contención de emergencia, lo que hacemos es trabajar en paralelo levantando la información de manera oportuna a fin de avanzar en coordinación con los municipios y el Ministerio de Desarrollo Social. Esto nos permite avanzar en la entrega de una solución habitacional en reparación o reconstrucción de viviendas, en aquellos casos en que la familia cumpla los requisitos para obtener estos beneficios”, detalló Omar Gutiérrez.

El jefe de servicio dijo que seguirán presentes en terreno mientras dure el Estado de Catástrofe.

“Ojalá sea solo una acción preventiva y de estar presentes acompañando a los vecinos y vecinas. Ojalá no tengamos que intervenir porque nadie desea a que una familia se le destruya su hogar”, reflexionó finalmente.

El despliegue de los funcionarios de Serviu Maule en los terrenos siniestrados ha permitido contabilizar hasta el momento un total de 28 viviendas destruidas por los incendios forestales.