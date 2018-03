Crónica 02-03-2018

Serviu Maule apoyará a 214 familias de Longaví y Retiro, para ampliar o mejorar sus viviendas

Desde el 2014 a la fecha en ambas comunas han sido aplicados mil 639 subsidios, ya sea para ampliación y mejoramiento de viviendas.

En las comunas de Retiro y Longaví, otras 214 familias verán mejoradas sus condiciones y calidad de vida, tras ser seleccionadas en el tercer llamado del Programa de Protección al Patrimonio Familiar PPPF correspondiente al año 2017.

Desde el 2014 a la fecha, un total mil 639 familias de ambas comunas pertenecientes a la provincia de Linares, habían aplicado el subsidio que les permite mejorar o ampliar sus viviendas según las necesidades del grupo familiar.

Entre los comités beneficiados, en el tercer llamado, están Los Cerezos, Las Margaritas II, Estrella de Belén y Sexta Norte en Longaví, en tanto que en Retiro; Bicentenario II, Mi Logro y Santa Amelia.

Rafael Viguera, delegado de Serviu destacó el apoyo financiero que reciben las familias para detener el habitual deterioro de sus viviendas.

“Estos 8 comités podrán realizar distintos tipos de trabajos de mejoramiento como cambio de cubierta, instalación de cerámicas, cambio de artefactos de baño, puertas y ventanas. Adicionalmente otras familias decidieron postular focalizadamente a la alternativa de ampliación, y con esto adicionarán un nuevo dormitorio a sus hogares”, indicó.

UNA GRAN AYUDA

Uno de los proyectos más atractivos para las familias longavianas fue la instalación de colectores solares, este fue el caso del Comité La Estrella de belén y Sexta Norte.

“Estoy muy feliz porque el gas está muy caro, y uno se andaba bañando con poquita agua para no gastar, nosotros no ocupábamos la cocina a gas para no gastar, ahora nos vamos a poder bañar todos muy tranquilos, yo le diría a todos que postularán a estos beneficios, y que no saquen la plata y no la gasten”, dijo Gloria Fuentes, que instalará un colector solar.

María Julia Olave, es del sector rural de Los Cristales y con este subsidio realizará el cierre perimetral de su vivienda, “esto nos ayudará con la seguridad, porque yo ahora tengo mallas, eso es intimidad y protección para mi familia, yo creía que no podía postular por el puntaje, pero todos tenemos posibilidades”.

María Teresa Aravena, también longaviana podrá realizar su anhelado mejoramiento de la vivienda, “esta casa la entregaron hace 33 años y nunca habíamos hecho un arreglo, porque no teníamos el presupuesto, nosotros no tenemos, pero ahora voy a postular a más subsidios, y me van a cambiar el cielo, las ventanas y me van a pintar”.

María Isabel Espinace, dirigente de Retiro, indicó estar muy emocionada por los subsidios que se adjudicaron, ya que ella sabía de la necesidad de las familias que postulaban.

“Hemos tenido muchos avances en beneficio del comité, porque somos personas de trabajo, somos de esfuerzo, que nos maravillamos cuando recibimos estos beneficios para nuestros hogares, porque acá esto nos ayuda para arreglar nuestra casa, nosotros no lo podríamos hacer sin la ayuda del Serviu y del Gobierno, por eso agradezco mucho el apoyo a la clase media y baja, que somos los que más necesitamos para resguardar nuestros hogares y nuestros hijos, para tener un mejor pasar”, dijo.