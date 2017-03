Crónica 05-03-2017

Serviu Maule inicia en marzo postulaciones para arriendo o compra de viviendas

Interesados en recibir subsidios deben concurrir hasta las oficinas de Serviu Maule o postular en internet si tienen habilitada la Clave Única otorgada por el Registro Civil.



Dos importantes apoyos en materia habitacional tendrán las familias maulinas iniciarán postulaciones durante el presente mes de marzo.

El primero de ellos es el Subsidio de Arriendo, que permite cubrir con hasta 3 UF (valor referencial de $79.218) el pago mensual de un arriendo que no puede superar las 8,6 UF ($227.000), informó el director de Serviu Maule.

“El Subsidio de Arriendo está dirigido a mayores de 18 años que postulen al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, no necesitan contar con núcleo familiar. Los postulantes deben contar con Registro Social de Hogares, estar dentro del 70% más vulnerable de la población y acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda”, detalló Omar Gutiérrez.

Las postulaciones para el Subsidio de Arriendo se iniciarán el próximo lunes 13 de marzo y se extenderán hasta el 13 de octubre del presente año, con selecciones el último día hábil de cada mes.

El otro apoyo habitacional que abre postulaciones de carácter individual es el Fondo Solidario de Vivienda, conocido también como DS49, que permite adquirir una casa o departamento, nuevo o usado, sin crédito hipotecario en sectores urbanos o rurales, a familias sin vivienda y que viven en una situación de vulnerabilidad social.

“Con 10 UF de ahorro mínimo, la familia seleccionada puede recibir un subsidio que va desde 314 hasta 794 UF, para compra de vivienda cuyo valor no supere las 950 UF. Es decir, considerando los actuales valores de la Unidad de Fomento, una familia vulnerable que postula con un ahorro de 270 mil pesos puede recibir un subsidio de entre 8 y hasta 20 millones de pesos, para comprar una casa o departamento que no puede costar más de 25 millones de pesos”, explicó el director de Serviu Maule.

La postulación individual al Fondo Solidario de Vivienda debe ser realizada por mayores de 18 años de edad, con Registro Social de Hogares y que pertenezcan al 40% de la población con menos recursos, especificó Omar Gutiérrez.

El o la postulante debe acreditar un grupo familiar dado que no pueden postular personas solas, excepto aquellas afectadas por alguna discapacidad acreditada por la COMPIN, adultos mayores, ciudadanos que tengan la calidad de indígenas, personas reconocidas en el Informe Valech y viudos o viudas.

La postulación al Fondo Solidario de Vivienda se extenderá desde el jueves 23 de marzo hasta el 6 de abril del presente año.

Para postular tanto al Subsidio de Arriendo como al Fondo Solidario de Vivienda, los interesados deben concurrir hasta las oficinas de Serviu Maule en Curicó, Talca, Linares, Constitución, Parral y Cauquenes, en horario de 08.30 a 13.15 horas.

Y si el postulante tiene Clave Única otorgada por el Registro Civil, puede realizar la postulación a través de internet en www.minvu.cl

Finalmente, el director Omar Gutiérrez llamó a las familias interesadas a informarse de los requisitos en las Oficinas de Información de Serviu o en el sitio web beneficios.minvu.gob.cl