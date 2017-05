Social 28-05-2017

Serviu Maule invita a los adultos mayores a postular para el Subsidio Especial de Arriendo

Este beneficio tiene la finalidad de atender y mejorar la calidad de vida de la población mayor de nuestro país”, indicó Rafael Viguera, Delegado Provincial de Serviu Maule en Linares.



El Delegado Provincial de Serviu Maule en Linares, Rafael Viguera, dio a conocer que están abiertas las postulaciones para el llamado especial para Adultos Mayores del Subsidio de Arriendo de Vivienda.

Este subsidio de arriendo se presenta como una solución adecuada para la población mayor de 60 años de bajos ingresos y que no cuenta con una solución habitacional definitiva. Los postulantes deben pertenecer al 70% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

“Dentro de las buenas noticias le estamos transmitiendo que desde el día 2 de mayo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo inicio el proceso de postulación para adultos mayores que no tienen su vivienda definitiva, esto los ayudará a mejorar la calidad de vida y no tendrán que vivir de allegados”, manifestó Rafael Viguera.

El Delegado Provincial del servicio agregó que los adultos mayores deben acreditar un ingreso mínimo equivalente a la pensión asistencial al año 2017 (unos $102.897.-), estando exentos del requisito de contar con un ahorro mínimo.

El plazo de la postulación será solo presencial en cualquiera de las oficinas de Serviu en la región del Maule hasta el 31 de julio de 2017. Este llamado especial permite a los adultos mayores que postulan sin núcleo familiar volver a postular al programa, dando continuidad al beneficio.

ADULTOS MAYORES DIFUNDIRÁN ESTE NUEVO PROGRAMA

Desde la Unión Comunal del Adulto Mayor de Linares, agradecieron la información brindada por el SERVIU, ya que de esta manera ellos podrán dar a conocer este subsidio de arriendo a los diferentes clubes que existen en la comuna de Linares, pero también la información de las viviendas tuteladas.

“Para nosotros esto como unión comunal es gratísimo, porque nos da la esperanza de que podamos arreglar la situación de muchos adultos mayores que este momento no tienen su casita donde estar y algunos son atropellados por sus familiares”, agregó Silvia Seguel, Presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor en Linares.

Miguel Ugás, Dirigente de la Unión Comunal también valoró esta instancia, “la idea es poder visitar los clubes de adultos mayores, y ver la necesidad y la falencia de algunos adultos mayores, que realmente necesitan esto, es una cosa muy bonita que está haciendo la Presidenta y que no se había hecho antes”.

BENEFICIOS PARA ADULTOS MAYORES

Si un adulto mayor beneficiado pertenece al 40% de la población más vulnerable y arrienda una vivienda con un monto de renta de $200.000, en este caso el subsidio cubriría $190.000, y el adulto mayor debe pagar $10.000, como copago mensual.

Si un adulto mayor beneficiado pertenece al 70% de la población más vulnerable y arrienda una vivienda con un monto de renta de $200.000, en este caso el subsidio cubriría $180.000, y el adulto mayor debe pagar $20.000, como copago mensual.