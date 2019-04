Cultura 16-04-2019

Show de guitarras G Fest con Dominic Miller y Felipe Collarte se presentará en Linares

G Fest trae un Show de música instrumental del más alto nivel, que tendrá como sede la Región del Maule, y a Linares como ciudad anfitriona.



La región del Maule se vestirá de gala para recibir a uno de los más talentosos y afamados guitarristas actuales, Dominic Miller, quien ha trabajado con artistas de la talla de Phil Collins, Peter Gabriel y Sting, con el cual comparte autoría en la canción más recordada del compositor británico en su etapa solista, “Shape of my heart”.



En G Fest no podía faltar el crédito local, el destacado guitarrista linarense, Felipe Collarte, será el encargado de abrir el festival. Este talentoso músico profesional cuenta con una gran trayectoria. Rn su carrera a compartido escenario con artistas de la talla de Ángela Carrasco, Ella Baila Sola, Amistades Peligrosas y Paul Di’anno.



El espectáculo está programado para el 15 de mayo a las 21:00 horas en el Teatro Municipal de Linares.