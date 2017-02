Nacional 25-02-2017

Si está nublado, mejor: Las recomendaciones para ver el eclipse de este domingo

Si bien mirar detenidamente el Sol puede generar un daño irreversible en la vista de una persona, existen diversas fórmulas para no perderse este fenómeno astronómico.

Desde las 9:10 horas de este domingo 26 de febrero será posible presenciar un eclipse anular a lo largo de gran parte del territorio nacional. El evento se extenderá por cerca de dos horas, sin embargo, el momento máximo sólo ocurrirá durante cerca de un minuto. "Es un eclipse que quiso ser total, pero no pudo porque la Luna está muy lejos de la Tierra y, al mismo tiempo, el Sol en enero está más cerca que de costumbre de la Tierra", explica el astrónomo de la FCFM de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias, José Maza, a Emol. Con estas condiciones, "el tamaño en el cielo del Sol es más grande que la Luna, entonces va a quedar un anillo en todo el perímetro del Sol en el momento del máximo del eclipse". Este anillo también es denominado "Aro de Fuego", ya que el momento máximo de eclipse, lo único que es posible ver del astro es su perímetro. Esto ocurrirá a las 10:30 horas, sin embargo, en esta oportunidad, la línea máxima cruza Chile a la altura de Coyhaique, es por esto que desde Puerto Montt hasta Aysén, las personas podrán presenciar el evento completamente, no así en el resto del país. Así lo detalla el académico de la FCFM de la Universidad de Chile: "Lo mejor sería irse tan al sur como sea posible, a la zona de la Región de Aysén". "En Santiago, aparentemente, se va a tapar no más de la mitad del disco del Sol, entonces si uno no está atento, no va a ver ni siquiera que se haga más oscuro, porque va a parecer que pasó una nube por el Sol o algo por el estilo", añade el científico.