Opinión 12-10-2021

SIAMESAS









La mentira y la verdad

insertas al ser humano

creados del mismo barro,

es eterna realidad.



La mentira alardea

alaba su realidad;

soy la amada de todo hombre,

usada con “dignidad”

las mentiras que propagan

juran “es santa verdad”.



Ni escrúpulos ni piedad,

en manos de la ambición

gran dividendo yo doy,

con astucia y descaro

le sirvo al poder humano.



Me amparan instituciones

que no mezquinan razones,

mentir, mentir, siempre queda

grita el poder sin pudor,

respetada es la mentira

porque el dinero lo firma.



La verdad,

con aprensión, cohibida

musita en baja voz;

es verdad lo que ella dice

existo decepcionada,

sufro herida, difamada

los poderes me vulneran

se hace ley del impudor

me impugna el legislador.



Tengo miedo y aflicción

si miramos el pasado

vemos que nada ha cambiado,

letanías de justicia

son campanas sin un son,

clama por mí el oprimido

a mí impetrar no hay socorro

cual descristianizada estoy.



Estigma hay para el débil,

lo marcan con cicatrices,

se contrata una anti-ley

cuando la verdad él dice.



Veracidad es un suplicio,

es caminar utopías.

Llora la verdad

No maldice.



La mentira, indolente,

hace un desprecio…

y,… se ríe.





Oscar Mellado Norambuena