Política 26-06-2021

Sichel comenzó gira en la Región del Maule de cara a primarias presidenciales de Chile Vamos



El precandidato presidencial que participará en las primarias de Chile Vamos, Sebastián Sichel, inició su recorrido por el Maule acompañado por el senador independiente Juan Castro.



Tras visitar otras regiones, el precandidato independiente a la presidencia de Chile, Sebastián Sichel, visitó Curicó para dar el inicio a su gira de cara a las primarias presidenciales de Chile Vamos en la Región del Maule. En su recorrido por la zona, estará acompañado por el senador maulino Juan Castro Prieto, quien será su anfitrión.



“Hoy se da inicio a la visita regional que parte en Curicó y que es muy valiosa porque Sebastián Sichel tiene mucha cercanía con la región del Maule, tiene su casa en Llico y nos tiene feliz que un regionalista del Maule hoy esté en este desafío que es maravilloso, el de ser candidato presidencial. Creemos que es la mejor carta para poder ganar la presidencia de Chile, la mejor carta que tiene Chile Vamos”, afirmó el senador.



A su vez, el candidato presidencial Sebastián Sichel, mencionó la importancia de incluir a las regiones para el desarrollo del país, ya que “las elecciones no se ganan solo porque uno hace foros o debates, sino porque conoce Chile y tiene la capacidad de entender el país que queremos, y estamos muy preocupados los que estamos acá, de que la importancia de Chile no se construya solo desde Santiago, así que por eso estoy aquí en Curicó y en todos los lados que pueda estar.”



Agregando que, “cuando yo digo que la política debe ser cada día con menos corbata y con más bototos, lo hago y lo he hecho en cada cargo que he estado. En eso he invitado acá al senador Juan Castro y a mucha gente que entiende la política de manera distinta, no se hace desde el púlpito, no se hace desde los libros, se hace desde la calle, entendiendo el país y tengo el orgullo de decir que he tratado de conocer el país en toda su extensión y cuando sea presidente va a ser exactamente igual. Los países no se construyen de tres comunas, se construyen desde el territorio”.