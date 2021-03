Opinión 12-03-2021

SIEMPRE ES MOMENTO DE DESTACAR A LAS MUJERES FORESTALES





Aun cuando el 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, nuestro gremio destaca la contribución de las mujeres en la actividad forestal durante todo el año. La participación de la mujer, el rol que cumplen y lo íntegro que se vuelven los equipos de trabajo cuando hay diversidad, son prioridades que ha definido la Corporación Chilena de la Madera para los próximos años.

Es importante reflexionar sobre el rol que tiene la mujer en los espacios para la gestión y colaboración dentro de nuestra actividad productiva, y afuera también, teniendo en cuenta lo histórico que significa que el 50% de las personas que redactarán nuestra próxima Constitución Política, serán mujeres.

La mujer se ha abierto camino ocupando cargos estratégicos dada las habilidades y prolijidad de su trabajo como es el caso de las viveristas, donde casi el 100% del personal dentro de los viveros son mujeres. Estas cualidades también las exhiben en las áreas de producción forestal, genética, celulosa y papel, plantas de plywood y aserraderos. También vemos mujeres transportando carga forestal en camiones, barcos y trenes. Y en esta época del año en particular, revelamos fuertemente el trabajo que realizan en el área de prevención, detección y combate de incendios rurales.

Tenemos mujeres en muchos ámbitos de la actividad forestal y maderera, pero aún son pocas. De acuerdo a estudios de 2015, que estamos actualizando, su participación laboral en el sector no superaría el 6%. Por eso no queremos quedarnos sólo con el discurso. En Corma iniciamos el 2020 un importante camino en pro de aumentar la cantidad de mujeres en nuestras operaciones con el programa denominado “+ Mujeres en el Sector Forestal”.

Mediante una encuesta queremos dimensionar y actualizar la participación actual de la mujer en nuestro sector y en nuestras empresas socias y a partir de esa medición, ya en etapa de procesamiento de resultados, generar una estrategia de buenas prácticas con indicadores de trabajo y objetivos medibles y así lograr una mayor participación femenina en niveles gerenciales, operativos, directivos, administrativos y en terreno.

Nuestro sector forestal y las empresas que lo componen, tienen mucho que aportar para construir un país que entregue igualdad de oportunidades y sea cada día más inclusivo, potenciando iniciativas que aceleren los cambios que la sociedad necesita y que, a su vez, contribuyan al desarrollo integral de sus propias organizaciones y del país.



Fernando Illanes, Gerente Regional de CORMA Biobío y Ñuble