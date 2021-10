Opinión 06-10-2021

SIEMPRE HAY DECISIONES QUE DEFINEN EL FUTURO



Muchas veces he pensado y me lo he preguntado, “… y si hubiese hecho esto otro en vez de lo que hice, ¿qué habría sucedido?

Vamos, no me digan que ustedes nunca lo han hecho que de verdad no les creo.

Bien, es exactamente lo que me está ocurriendo ahora en relación a lo que en Chile sucede.

Cuántos errores, cuánta desidia en materia de la elección de rumbos tan importantes.

Ser positivo de verdad no me sirve, pero si soy pragmático y realista me deprimo aún más.

Si, exactamente eso me ocurre, la realidad de Chile me acabó deprimiendo.

Saben, hay momentos en que me han dado ganas hasta de llorar y siendo sincero aun no lo he hecho, pero muy triste he quedado.

Oigan, ahora lo pienso y me nace otra pregunta, ¿es tristeza por Chile o es por mí?

Es lo mismo, Chile y uno somos lo mismo.

Escribo mucho y sé muy bien que ya debería haber entrado en el asunto, que me he extendido en demasía en una introducción que pareciera sin fin.

Pero es que tal vez no quiero decir nada en específico y con ello decirlo todo.

Lo único que sé es que siempre se puede caer aún más bajo y que Chile no puede depender de personas que no nos representan y cuyas torpezas e intenciones torcidas nos condenen a darnos tardía cuenta de eso, que siempre se puede caer más bajo.

Me leo y no me reconozco, tan abstracto que estoy siendo.

Tuve un amigo que decía que escribir así era como “entre la nada y la cosa ni una”.

Pero qué diablos, esto ya fue así y así nomás fue.

Amigos, qué vergüenza, debo terminar este texto y siento que no he dicho nada.

Que no decidan por ti, que otros no decidan por ti, pues recuerda que el futuro es tuyo, es el futuro de Chile.

Perdónenme.





(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)