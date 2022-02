Opinión 18-02-2022

Siete retos de la transformación digital para los talentos TI

Comprendida como una serie de cambios que buscan, mediante las tecnologías, reinventar una organización- actuando sobre los procesos, activos y productos o servicios de ella- y aumentar su eficiencia, competitividad y capacidad para detectar nuevas oportunidades de negocios en el tiempo, la transformación digital es un proceso que establece hoy varios desafíos a los profesionales y ejecutivos del mundo tecnológico.

Así lo manifiesta Benjamín Toselli, presidente ejecutivo de IT Hunter, firma líder en la búsqueda y selección de talentos TIC, quien destaca que “La pandemia del Covid-19 vino, sin duda, a acelerar este conjunto de transformaciones, no sólo en las grandes y medianas compañías, sino que también en las pequeñas, lo que hizo aumentar la demanda de profesionales tecnológicos en Chile y el mundo”. Agrega que esta necesidad de contar con capital humano especialista en las TIC se mantendrá este y los próximos años, dado que el fenómeno de la transformación digital seguirá expandiéndose globalmente.

“Esto se traduce en el fomento permanente de una cultura abierta a los cambios y a la adopción de tecnologías para ser aplicadas en los diferentes procesos, relacionamiento con clientes y proveedores, y/o en la manera en que se visualizan los nuevos negocios”, comenta el cazatalentos.

No obstante, señala que debe existir una real necesidad de cambio que involucre a toda la empresa o institución en cuestión, pues la transformación digital conlleva un cambio cultural impulsado por equipos profesionales y por la tecnología, combinados con una total conciencia y planificación.



Toselli menciona los siguientes desafíos que la transformación digital está exigiendo en la actualidad a los profesionales y ejecutivos TIC:

1. Visión actualizada de las tecnologías. Conocer de cerca las principales tecnologías y tendencias en materia de IoT, IA, Cloud, Big Data, etc., así como el hecho de usarlas para elevar la productividad y la eficiencia resultan clave en la actualidad.

2. Alta tolerancia a los cambios. Conlleva que el talento cuente con la capacidad de adaptarse rápidamente a las transformaciones, no sólo llevadas a cabo al interior de una organización, sino que también aquellas que tienen lugar fuera de ella (Ej.: cambios legales, ambientales, sociales, etc.). En otras palabras, se requiere contar con una mentalidad más abierta y flexible, que impulse la innovación y las transformaciones al interior de las organizaciones.

3. Ser innovador. Es decir, buscar permanentemente aquello que sea nuevo y distinto a lo que existe hoy, ya sea en la forma de hacer las cosas (procesos) o en relación a un producto o servicio que se quiere ofrecer. Un talento innovador no sólo se distingue del resto, sino que también contribuye a que su organización marque una gran diferencia con la competencia.

4. Manejo de metodologías ágiles. Es decir, aquellas metodologías orientadas a garantizar entregas continuas y rápidas dentro de un proyecto, el cual es dividido en partes para así acelerar su implementación y hacer más fáciles las correcciones al interior de ellas.

5. Desarrollo de habilidades blandas. Liderazgo, trabajo en equipo, empatía, comunicación eficaz, etc. son algunas condiciones que se exigen hoy en día a los profesionales y ejecutivos tecnológicos.

6. Capacidad de análisis del entorno. Habilidad para leer las señales del medio ambiente y detectar las tendencias emergentes que marcarán la pauta en una sociedad que es globalizada y cambiante.

7. Dominio del inglés. La mayoría de las tecnologías vienen en inglés. Asimismo, dicho idioma es la lengua de los negocios en el mundo de hoy. No dominarlo puede hacer que un talento se automargine y, por ende, pierda muchas oportunidades de educacionales, laborales y de negocios.