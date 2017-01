Deporte 13-01-2017

Sifup pide reprogramar partidos por altas temperaturas

Piden no jugar a mediodía.

La ANFP dio a conocer hace algunos días la programación de las cuatro primeras fechas del Torneo de Clausura, donde se pudo apreciar que ocho partidos de esas jornadas se jugarán al mediodía.





Y en el Sifup no quedaron nada de contentos con esta situación, debido a que los futbolistas estarán expuestos al sofocante calor del verano, por lo que exigió al ente rector del balompié criollo reprogramar esos encuentros.



"Entendemos que existen temas de organización que van más allá de lo futbolístico, pero no lo compartimos. Nuestra postura es clara: Queremos que todos los partidos se jueguen después de las 17:00 horas, no queremos que se programen en horarios poco agradables", expresó el presidente del gremio, Gamadiel García.



"Sabemos que hay temas organizativos y de calendarización ligados con las autoridades de los gobiernos regionales y a las transmisiones de televisión, pero esperamos que nuestro reclamo formal sea bien acogido. No esperamos una respuesta inmediata, ya que hay otros factores involucrados en la organización de los partidos, pero queremos que nuestra inquietud sea escuchada", añadió.



En tanto, el gerente de competiciones de la ANFP, Rodrigo Astorga, sostuvo que el acuerdo de no jugar entre las 12:00 y las 15:30 horas se respeta.



"Esa no es la hora de más calor en las zonas costeras. El protocolo continúa vigente, porque todos los partidos empiezan después de las 17:00 horas, salvo en ciudades costeras. El Sifup sabe esto", comentó.