Opinión 06-01-2017

Siglo XXI ¿el siglo de las personas solas?

“Vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta”, canción de Joan Manuel Serrat, que nos recuerda que las fiestas de fin de año acabaron y que cada cual, vuelve a lo suyo. A la realidad de algunos a disfrutar la vida con la persona amada, con sus familias y la de otros, a sobrevivir con las angustias y temores de la soledad.

Entre los 30 y 40 años de edad, por costumbre o por mandato cultural en la mayoría de las personas, más allá del amor que sientan entre ellas, es que ya tengan sus parejas e hijos. Sin embargo, este mandato no siempre se cumple y cada vez hay más hombres y mujeres solos(as), ya sean porque nunca formaron parejas estables o porque se han separado, no sólo una vez, sino varias veces. Y la soledad aumenta en las personas de mayor edad.

“Hay momentos en la vida más cortos o más largos en los que elegimos estar solos. Son momentos íntimos y absolutamente individuales en los que la alegría, el llanto, el júbilo, la amargura, la euforia o la depresión tienen que ser sólo nuestros. ¡Bendita soledad aquella que elegimos!...¡Maldita soledad, en cambio, aquella que nos priva de los seres queridos y amigos entrañables que se nos van…Maldita soledad de la casa vacía que una vez estuvo llena…Perversa soledad la que les toca a aquellos que no supieron cultivar la amistad, el amor, (Enrique Pinti).

¿Se caracteriza ya el siglo XXI, como el siglo de las personas solas?

Comenzada una relación de pareja, la cual es la etapa donde se empiezan a conocer sus gustos, defectos, errores, sueños, metas, etc., culminando a veces en una convivencia o casamiento, donde, ya sea por decepciones del uno con el otro, o ambos, por infidelidades, etc.; lo que antes se idealizaba por amor, atracción, admiración o la pasión sexual, comienza a apagarse poco a poco y la realidad es la misma, no ha cambiado, porque nunca se quiso verla antes. ¡Tal cual es!

Vienen los grandes conflictos y se debe afrontar la decisión si se debe continuar juntos o separarse, donde los hijos, en la gran mayoría de los casos, son las víctimas.

Entonces, las nuevas generaciones, las relaciones de pareja las toman con una levedad donde sus relaciones amorosas son desechables, se transforman en amigos con ventajas donde prima el placer sexual sobre los proyectos de vida, y que, volviendo a las decepciones, se aseguran una forma de enfrentar la vida bajo la opción de la soledad y el no compromiso y así no salir lastimados en lo posible.

Las mujeres, con justa razón, prefieren lograr un espacio dentro del mundo profesional y laboral, alcanzar su independencia y un noviazgo que les asegure estas metas sin el temor a comprometerse y no salir perdedoras o víctimas.

Prevalece la ideología del consumismo, el lograr bienes materiales, no importa a que costo, vivir en una sociedad light, donde el tener se sobrepone al ser y el temor a la soledad no elegida, impuesta por el otro, es la más perniciosa, dado que socava la autoestima y la autovaloración del perdedor.

Por otra parte, quienes nunca tuvieron pareja, sienten que ésta es una oportunidad que se les escapa. Estar con alguien es una meta a lograr a toda costa, y su obsesión aleja mucho más esta posibilidad.

Y el sexo virtual aparece, al alcance de todos, en las más increíbles formas y expresiones en las redes sociales, televisión, cine, revistas, etc., para satisfacer, ya sean deseos incumplidos con la pareja o satisfacerlos en forma solitario, ya sea por hombres o mujeres.

Los Porno Shops, ya de larga presencia en la sociedad, ofrecen sus variados productos para satisfacer los deseos e ímpetus sexuales de una parte de la sociedad que se siente sola y que no desea comprometerse románticamente ni tener obligaciones con una posible persona, de su mismo sexo o contrario y también está el siempre presente comercio sexual.

La comunicación tecnológica con su poder de la inmediatez y simultaneidad nos aísla cada vez más, ya los niños pequeños y los grandes andan más preocupados de su celular que conversar y escuchar al otro en forma presencial, provocando un crecimiento personal privado de la templanza, tolerancia y resiliencia para enfrentar desafíos.

Resurge el nihilismo, el no comprometerse con los problemas sociales, defender su metro cuadrado y los sofismas para justificar sus conductas individualistas y aislantes.

Vemos que ya está pavimentado el camino hacia la soledad, donde el amor, la familia y los hijos son sus principales víctimas, donde se cuenta también con la soledad como una filosofía de vida en este siglo.

Y ya existen miles de personas solas en nuestro país, donde algunos se refugian en las drogas y el alcohol o esperando sentado frente a la TV el evento o noticia del día para no aburrirse.

Los ancianos abandonados, los niños abandonados, las mujeres abandonadas, los suicidios, los delitos sexuales, los que mueren solos en las calles, la pobreza, la desigualdad y la desesperanza recrudecerán en una sociedad que no quiere darle importancia al amor de parejas, a la familia, a la solidaridad y al amor al prójimo.

Es difícil revertir las conductas sexuales de una sociedad. No hay que satanizarlas ni sobrevalorarlas, por el fuerte rol que juega en nuestras vidas y lo importante es tomar conciencia que esta cultura de la soledad no nos lleve a ser individuos separados de todos y del todo, donde el desarrollo espiritual, también es una estructura social que debe ser cuidada por todos y cada uno de nosotros en su justa dimensión y vivir el gratificante amor sexual con la persona amada, en una sociedad unida y no aislarnos entre nosotros.

….Y frente a las personas ya solas, tenderles la mano en actos solidarios para hacer realidad la canción de Luis Aguilé, no sólo en estas fiestas, sino en todo momento:

“Tú que recuerdas, quizá a tu madre o a un hijo que ya no está.

No vayas solo por las calles, queriéndote aturdir,

Tú que has vivido siempre de espalda, sin perdonar ningún error

Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar.

Ven a mi casa esta Navidad”



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)