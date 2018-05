Opinión 02-05-2018

Significado del Día del Trabajo

"Amar lavida a través del trabajo, es intimar con el más recóndito secreto de la vida misma” Gibrán Khalil Gibrán.

Ayer se celebró en todo el mundo “ El día del trabajo” comúnmente denominado “ Día del trabajador”. Una y otra vez y por distintos medios, se recuerda la génesis de esta conmemoración, por lo que, relatarlo de nuevo, sería repetitivo y cansador para todos .

Pero sí hay que recordar la definición, el concepto de trabajo. Denominamos con ese nombre al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, soluciones de problemas o producción de bienes y servicios, para atender las necesidades humanas.

Para nuestros lectores que gustan recordar o saber de dónde proviene esta palabra, acotaremos que esta voz proviene del latín “ Tripaliare” y éste a su vez de “ Tripalium.

Ahora bien, acotaremos al respecto, algunas ideas personales sobre el concepto de “ trabajo”. Pensamos que el trabajo, es el atributo fundamental de la humanidad, es su razón de ser y el fin de ella.

Si pudiéramos admitir que el Gran Arquitecto hubiese creado la humanidad para un determinado fin, subordinado a un objetivo final, ése tendría que ser la práctica del trabajo.

Algo parecido a lo antes indicado, lo encontramos en el primer libro bíblico “ Génesis” donde su autor relata que los primeros seres humanos Adán y Eva, al desobedecer las órdenes de no comer la fruta del árbol prohibido, junto con ser expulsados del paraíso fueron amenazados y condenados a “ trabajar” para que con el sudor de sus frentes pudieran satisfacer sus necesidades primarias.

Nace así el trabajo humano, como una maldición celestial, pensamiento que no compartimos en absoluto, pues pensamos que el trabajo enaltece y dignifica.

Pensamos que el hombre en su necesidad racional de existencia, incorpora el trabajo en todas las manifestaciones de su vida, fructifica el trabajo de los seres irracionales y convierte en fuerza viva y dirigida la energía natural de la materia.

A través de la historia de la humanidad, hemos visto que el trabajo revoluciona los siglos y las ideas, crea y modifica e ilumina por ej. el fondo de los mares y las entrañas de la tierra.

El trabajo une a los hombres, en una idealidad superior. Derriba las barreras que separan a las razas, los países, los continentes e ilumina como tea encendida hacia la perfección de la humanidad.

Dentro del concepto más restringido del trabajo del hombre, podemos distinguir dos clases : el subjetivo y el objetivo. El primero se relaciona con nuestro propio perfeccionamiento y debiera ser la finalidad de todo hombre que se considera como tal. Es atributo especial de nuestro fuero interno. La labor mental de nuestro perfeccionamiento, es un proceso largo y laborioso, que se ejecuta por medio del estudio, la observación y la práctica de las principales virtudes.

Esta actividad moral debiera ocupar la parte más importante de las facultades, porque sin perfeccionamiento no hay progreso moral e intelectual.

La otra clase de trabajo es el objetivo, que se manifiesta en las relaciones con nuestros semejantes y que se incorpora a las cosas que nos rodean. Pensamos que sin la labor constante e idealista el trabajo objetivo resultaría si no estéril, infecundo y mezquino. Creo que todos estaremos de acuerdo en la definición del trabajo objetivo, pues es el que desarrollamos diariamente, en todo el ámbito económico y que nos permite adquirir el dinero necesario para satisfacer todas nuestras necesidades.

Dentro de estas actividades debemos perseguir, tanto el provecho propio, como el de los demás y dar todo lo que se pueda en compensación con lo que recibimos. Y, al darlo debemos hacerlo sin ostentación, si no como obligación y contribución a los beneficios que nosotros reportamos..

Es preciso hacerlo como las abejas que, extraen el jugo de las flores y a la vez, les llevan el polen de la fecundidad.

EL TRABAJO NO DESHONRA, DIGNIFICA ( ANÓ



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista