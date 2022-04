Deportes 01-04-2022

Sigue el suspenso : Albirrojos esperan su confirmación para participar en el campeonato de Tercera A





La espera comienza a intranquilizar a los jugadores



En el último partido amistoso que jugó Deportes Linares, el técnico Luis Pérez Franco analizó el partido, aunque fue un resultado abultado “a pesar de haber goleado no quedé conforme. Creo que no tuvimos un buen funcionamiento, al parecer los jugadores no se motivan, por eso la idea es tratar de enfrentar a rivales de la misma categoría. Nos falta más concentración en los 90 minutos, afortunadamente todavía nos queda tiempo para ir mejorando los errores que se nos van presentando para llegar de la mejor manera al campeonato. Nos faltan más jugadores, ojalá dos por puesto para que haya una competencia entre ellos, porque están muy relajados, muy cómodos, porque no tienen quien los apure por eso ese relajamiento que existe. Tenemos que buscar más jugadores para que haya competitividad y podamos ir mejorando de la mejor forma".



Partido fuera de la cancha



Uno de los temas que comienza a preocupar a los jugadores es la incertidumbre sobre el futuro de la institución. Pérez, agregó que “quiero ser sincero como ha sido mi estilo, están muy desmotivados, aunque les he dicho que los dirigentes están haciendo todo lo posible para que esto se solucione y poder participar en la Tercera A, donde realmente nos importa, por eso estamos trabajando y es de esperar que esto se solucione para que hay mas tranquilidad”.



Conformación del plantel



"Nos ha costado mucho este tema, porque hemos partido de cero, puesto que no había una base. No como la vez pasada, el 2019, donde había una base de jugadores, que eran de la ciudad, como Araya, Mondaca, Pavez, Irribarra, eran muy buenos elementos, ahora la situación es distinta por eso reitero es esperar que lleguen más jugadores para tener un plantel competitivo , para que haya mucha competencia y podamos mejorar el nivel para encarar de la mejor forma el campeonato ", indicó el estratega.