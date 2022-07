Crónica 23-07-2022

Sigue la baja asistencia a clases: sólo 68% de los alumnos fue al colegio en junio

Durante el mes de junio, 68% de los y las estudiantes fueron a clases, mientras que en abril y mayo la cifra llegó a 77% y 72%, respectivamente; siendo la inasistencia mayor en establecimientos particulares pagados, luego en públicos y finalmente en particulares subvencionados.

Esto contrasta con el promedio en un año normal, antes de la pandemia, cuando la cifra era de 90%.

Así lo muestra el cuarto reporte de la Encuesta Nacional de Monitoreo Educacional en Pandemia de las universidades Católica y De Chile, que muestra que "continúa la tendencia a la baja en la asistencia promedio diaria de los estudiantes a los establecimientos educacionales observada en los últimos meses".

Según la investigación, "la principal causa que explicaría la inasistencia de los estudiantes, según señalan directores y directoras, es la salud (87%), mientras que otros factores que influyen son el clima de invierno (34%), familias con problemas o con poco compromiso con la asistencia a clases (18%) y el temor a contagio de Covid-19 (11%)".

Las universidades agregan que "en este sentido, los directores y directoras declararon que, en el periodo analizado, 2,7% de estudiantes no tuvo ningún tipo de contacto con su establecimiento, proporción menor que en abril y mayo (3,4% y 3,1%, respectivamente)".

"Los niveles con mayor número de alumnos y alumnas sin contacto es Prekinder, Kinder y niveles menores (4,9%) y en los establecimientos municipales", se detalla.

"La inasistencia aparece como una gran nube gris sobre el sistema escolar todo el semestre. En un año normal asisten 90% de los estudiantes, ahora estamos cerca del 70% y empeorando. Algo a destacar es que una inasistencia alta es ausentarse el 10% de los días, según la literatura internacional. En nuestro sistema se está considerando alto 20% de ausencia según reportan en esta encuesta, lo que nos puede estar generando una respuesta tardía", lamentó la académica de la Escuela de Gobierno UC Susana Claro.

Sobre los efectos de la inasistencia, el investigador del CIAE de la U. de Chile Juan Pablo Valenzuela explica que "la evidencia acumulada a nivel mundial indica que una mayor inasistencia conlleva una mayor pérdida de aprendizajes (...) en la condición actual, Chile no solo no estaría recuperando las enormes pérdidas de aprendizajes del cierre de escuelas 2020-2021, sino que estaría incrementando nuevas perdidas de aprendizajes".