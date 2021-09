Crónica 19-09-2021

Sigue la lucha para que Curanipe vuelva a tener un CESFAM tras 11 años de espera

Proyecto se encuentra nuevamente estancado a la espera que Vialidad subsane observaciones antes de diciembre de 2021 y así obtener financiamiento para 2022. “Haremos todas las gestiones necesarias para que, de una vez por todas, se concrete este anhelo”, dijo la presidenta del Senado, Ximena Rincón, tras reunirse con la alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes; la consejera regional, María del Carmen Pérez, y la abogada y candidata a diputada, Claudia Aravena



Su compromiso absoluto con lograr financiamiento en el presupuesto 2022 para la construcción del Centro de Salud Familiar, CESFAM, de Curanipe, que desde el terremoto del 27 de febrero de 2010 funciona en containers ubicados en el patio de la iglesia de la localidad, manifestaron la Senadora por el Maule, Ximena Rincón; la alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes; la consejera regional, María del Carmen Pérez, y la abogada y candidata a diuputada, Claudia Aravena.

Cabe señalar que en junio pasado y tras gestiones de la hoy presidenta del Senado con la ministra de desarrollo social, se logró la aprobación del proyecto en esa cartera y paralelamente logró destrabar el estudio de factibilidad que Nuevo Sur debía entregar para continuar avanzando con el proyecto.

“Parecía que ya la larga espera llegaba a su fin, pero ocurre que ahora el proyecto no avanza, debido a la dirección de Vialidad aún no subsana sus observaciones. Requerimos con urgencia el compromiso y gestión de esta entidad para subsanar las observaciones pendientes al proyecto de acceso al CESFAM, además del compromiso de financiamiento y fecha de ejecución de las obras. Con esto subsanado, solicitaremos el compromiso del ministerio de salud, para que, también, priorice el proyecto en el presupuesto 2022”, aseguró la parlamentaria.

Agregó que son once años de espera, tiempo en que pacientes y equipos del CESFAM utilizan una infraestructura que ya cumplió su vida útil.

Luz Reyes, alcaldesa de Pelluhue, recalcó que su comuna no puede seguir esperando por el CESFAM, ya que han pasado más de once años desde que el terremoto y tsunami del 27F destruyó el antiguo consultorio. “Desde esa fecha que los trabajadores y trabajadoras realizan sus vitales funciones en containers instalados en el patio de la iglesia católica de la localidad y que ya cumplieron su vida útil. Cada día hay más goteras, cada día el piso presenta más grietas”, aseguró la jefa comunal.

La consejera regional, María del Carmen Pérez, recordó que llevan años trabajando por un proyecto que es prioridad para la provincia de Cauquenes. “Valoro el trabajo en equipo que estamos desarrollando para que esta pesadilla de once años, finalice”, planteó la representante de la provincia de Cauquenes.

En este sentido, la candidata a diputada por el Maule Sur, Claudia Aravena, aseguró que es fundamental unir fuerzas en aras de un proyecto tan necesario como esperado. “Valoro la capacidad de diálogo, de no decaer y seguir golpeando puertas. El CESFAM de Curanipe debe concretarse lo antes posible”, concluyó.