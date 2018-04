Deporte 24-04-2018

Siguen Invictos: Deportes Linares consiguió aplastante triunfo en Macul por 3 a 0

Los albirrojos están punteros en la tabla de posiciones, gracias a los resultados frente a Real San Joaquín y Macul.

Deportes Linares consiguió un rotundo triunfo en calidad de visita frente a Escuela de Fútbol de Macul, en la cancha Santa Julia de la región Metropolitana, esto en la 2da fecha del campeonato de la Tercera División A.

Con este resultado los albirrojos están punteros en la tabla de posiciones del torneo con 6 puntos, luego de los triunfos frente a Real San Joaquín y Macul, y una diferencia de 4 goles, los sigue Trasandino y Brujas de Salamanca con la misma puntuación pero con dos goles de diferencia.

“Estamos muy contentos, porque no era un partido fácil, porque este equipo está recién ascendido y no teníamos mucha información sobre ellos, sabíamos que era un campo de juego complicado, pero al llegar acá nos dimos cuenta que era muy difícil jugar, una cancha reducida en cuanto a sus medidas, pero sabíamos que teníamos las herramientas futbolísticas y creo que el equipo estuvo a la altura y supo sacar adelante esta tarea y cumplir nuestro objetivo que era llevarnos los puntos”, indicó Manuel “Monono” González, entrenador de Deportes Linares.

Los goles para Deportes Linares fueron del maulino Julio Castro en el minuto 36 y del linarense del sector Nuevo Amanecer, Arón “el bíblico” Araya, en el 57´ y en 89´, por lo que Deportes Linares ha empezado esta temporada con triunfos y con muchos goles. En el primer partido con Real San Joaquín los albirrojos también convirtieron 3, uno de Felipe Tenorio y 2 de Cristian Monsalve.

Aarón Araya fue precisamente quien realizó un análisis del encuentro frente a Macul: “trabajamos muy bien en la semana, y lo que nos explicaron los profes lo hicimos en la cancha y nos vamos contentos porque conseguimos los 3 puntos”.

Deportes Linares mostró superioridad en gran parte del encuentro y pudieron plasmar el gran trabajo que está realizando el cuerpo técnico encabezado por Manuel González, todo esto con el objetivo de volver al fútbol profesional.

El capitán albirrojo Alejandro Fariña destacó el trabajo realizado, pero además el apoyo de la hinchada que en Macul fue local con más de 100 linarenses en la galería acompañando a Deportes Linares: “hicimos lo que estamos trabajando en la semana y lo que veníamos trabajando desde el inicio, y teníamos el objetivo claro de sumar 3 puntos. El empate era bueno, pero nosotros veníamos por el triunfo y todos estos puntos nos ayudan para lograr el objetivo de este año, pero tengo que destacar lo agradecido que estamos de los hinchas que nos vinieron a acompañar y que nos acompañan siempre”.

COPA CHILE ESTE MIÉRCOLES

Ahora Deportes Linares se está preparando para jugar el primer encuentro de Copa Chile, esto será el próximo miércoles 25 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra frente a Deportes Valdivia, el valor de las entradas son $2.500 tribuna y $2.000 galería y las entradas se venderán desde las 18:00 horas en el mismo estadio.

“Hay que enfocarnos ahora en Copa Chile para este miércoles, invitar a toda la gente de Linares que nos acompañe en esta linda experiencia que tenemos como club, como institución y como ciudad, porque es una experiencia que no se da todos los días, ojalá que todos nos acompañen porque nosotros vamos a darlo todo”, concluyó Alejandro Fariña, jugador de Deportes Linares.

Desde la dirigencia recordaron que este torneo es ANFP, por lo tanto, se rige bajo las normas del Plan Estadio Seguro, se debe portar cédula de identidad de manera obligatoria, y no se debe llevar elementos contundentes.

CON EL TÍTULO BAJO EL BRAZO

Ayer también fue uno de los días más importantes para la dupla técnica albirroja, puesto que el estratega Manuel “monono” González y su ayudante técnico Patricio Peralta, son oficialmente entrenadores de fútbol. Aunque ya habían egresado, faltaba un paso importante como es la tesis y salieron con una gran sonrisa del INAF porque recibieron oficialmente su título que esperan estrenarlo mañana con otro triunfo ahora frente a Deportes Valdivia por Copa Chile.

FOTO: MANUEL GONZÁLEZ Y PATRICIO PERALTA, YA SON OFICIALMENTE ENTRENADORES.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo