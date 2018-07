Política 19-07-2018

Siguen las renuncias: gobernadora de Bío Bío deja el cargo que ya había tenido polémica

Ayer, la gobernadora del Bío Bío María Teresa Browne Urrejola (independiente con apoyo RN) presentó la renuncia a su cargo en medio de la polémica que ha generado a nivel nacional la instalación del Ejecutivo en el país.

A través de un comunicado, la ahora exgobernadora explicó que pese a “el valor de servir a Chile es único, inigualable,

un privilegio y un honor al que todos debemos sentirnos llamados”, presentaba su renuncia igualmente por razones personales.

Browne alcanzó a estar 129 días en el cargo y contó con el apoyo de Renovación Nacional en su elección y gestión al mando de la gobernación.

“Quiero agradecer al Presidente Sebastián Piñera por la confianza depositada en mí, para representarlo en la Provincia de Biobío y por darme la oportunidad de servir a los habitantes de nuestra provincia, donde me he desarrollado como persona y formado mi familia”, agregó en el comunicado la exgobernadora.

La decisión de Browne se da en el marco de una serie de renuncias de cargos importante del Gobierno como lo son las intendencias de Atacama y Magallanes.

Pero, además, el puesto de Gobernación del Bío Bío ya había presentado polémica en marzo pasado cuando el primer designado, Cristian Fuentes, decidió no asumir por presiones desde Chile Vamos