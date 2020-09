Deporte 08-09-2020

Siguen los líos en Deportes Linares: El Sifup estuvo presente en el Tucapel Bustamante Lastra



Alcalde Mario Meza también estuvo en esta cita comprometiendo ayuda económica y para que hagan las pases la Corporación y la Sociedad Anónima

Les llueve sobre modajo a los albirrojos. Esta vez Gamadiel García, presidente del Sifup, estuvo en nuestra ciudad para analizar los problemas que está viviendo La institución. Fue en las afueras del camarín donde estuvieron todas las partes: la Corporación, que encabeza Marcos Álvarez y la Sociedad Anónima, en la persona de Jorge Vergara, a ellos se sumó el alcalde de Linares Mario Meza Vásquez.

La idea es buscar una solución a los inconvenientes que se viven. En este sentido, Álvarez analizó los principales temas que tienen relación con los contratos de los jugadores en este triste espectáculo que está dando la institución: “la verdad es que nosotros en tres años de gestión nunca habíamos tenido este tipo de situaciones, lamentable por lo que está atravesando el club en estos momentos. Nosotros salimos de la administración el año pasado y se le otorgo a la Sociedad Anónima. El alcalde ha dado todo su respaldo a la Corporación en lo referente a la ayuda económica, infraestructura. La idea es poder retomar la administración del club. Hemos solicitado a la Gerencia de Lister Rossel, la documentación para poder avanzar en términos concretos. Queremos ver el tema de los jugadores que firmaron contratos. Y que Vergara vea el tema de los nuevos elementos que han llegado”.

En tanto el alcalde Mario Meza, dijo que “en esta reunión hubo mucho ruido y pocas nueces. La municipalidad es un tercero interviniente en esto, pero las diferencias entre la Corporación y la Sociedad son insalvables, que venga el Sifup a apoyar a los jugadores, quienes legítimamente no han recibido ningún peso desde el mes de febrero. Algunos se contagiaron con el covid -19, y en dos semanas se juega. Por eso quiero que primero aclaren los problemas económicos internos, porque en el concejo municipal estoy más que seguro que todos los concejales apoyarán a los jugadores para que realicemos un apoyo económico, para que la institución no pierda la categoría del fútbol profesional. En segundo lugar, que dispongan de la infraestructura municipal y del Liceo Politécnico en condiciones dignas, previa autorización del Ministerio de Salud. Yo les quiero recordar que hicieron uso de las dependencias del estadio sin haber recibido el visto bueno de la Seremi de Salud. Yo creo que el club a través de la gerencia se adelantó y expusieron a jóvenes, sin las condiciones. Y aquí esta el reflejo, la irresponsabilidad porque hay jóvenes contagiados que se fueron a una residencia sanitaria en Curicó”.

“Queremos apoyar en el aspecto económico a todos los jugadores, para que Linares debute en condiciones dignas en el profesionalismo. Lo único que pido es que de una vez por todas la Corporación y la Sociedad se pongan de acuerdo, ya que esto no es juego de niños, hay personas involucradas. Los dos entes involucrados no han tenido la disposición de que esto se arregle”, sostuvo el jefe comunal..

En tanto que Gamadiel García, expresó que “el apoyo nosotros siempre lo hemos dado a todos por igual. Por eso hemos viajado a Linares, para respaldar a los muchachos. Esta Segunda División nació mal, pero ahora se ha ido mejorando de a poco. Lo único que falta es más apoyo de la ANFP. Aquí hablamos de derechos y obligaciones. Había otros clubes que también estaban con problemas como Vallenar y G. Velásquez, y Deportes Linares estaría debutando ante Concepción. Pero nos preocupa que haya jugadores que no hayan podido cobrar su sueldo y nosotros tenemos que velar para que esto se cumpla. Fue interesante la reunión con el alcalde, tienen un bonito recinto y esperamos que pronto se solucione todo en relación al bienestar de los jugadores”.

Al cierre de esta edición, conversaba el Sifup con el presidente de la Sociedad Anónima, Mauro Suiz.

Pero, seamos claros. Da la sensación que la pelotita va por un lado y para otro mientras no asuman sus culpas la Corporación con la Sociedad Anónima. Así seguirán los inconvenientes, claro que el alcalde les ha dado un plazo lo más pronto posible para que superen las asperezas y el club pueda participar en la Segunda “Profesional”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo