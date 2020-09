Deporte 05-09-2020

Siguen los problemas en los Albirrojos: Bryan Núñez y Pedro Tolosa se fueron de Linares



Cuarto técnico asumiría el próximo lunes. Se trataría de Nibaldo Rubio

Una semana muy agitada ha vivido Deportes Linares. Jugadores con complicaciones producto del Covid -19, otros por que las condiciones no están dadas, referidas principalmente al tema de alimentación e infraestructuras. Los programas deportivos radiales han seguido de cerca esta situación que tiene sumido a Deportes Linares en una nebulosa y que tiene como principal protagonista de estas irregularidades a quien está a cargo de la parte deportiva. De acuerdo a los antecedentes esgrimidos por un dirigente, que de cerca tuvo que acudir para que los jugadores pudieran estar en una residencia sanitaria y realizar los contactos con la Seremi de Salud para tranquilidad de estas personas, ellos estaban literalmente solos en las dependencias del Politécnico.

Dos meses que han pasado volando y todavía no se ha visto un trabajo serio por parte de Jorge Vergara, quien sigue con la idea que él puede hacerlo sin ayuda, pero los acontecimientos recientes han demostrado lo contario.

Un dato, en esta semana se sumó la salida de Mauricio Riffo, quien tuvo discrepancia con el encargado de la parte deportiva. Al técnico se suman dos jugadores que el año pasado fueron un referente en la campaña. Uno de ellos es Bryan Núñez, quien vivió una verdadera pesadilla: “me costó mucho tomar la decisión, porque no estaban dadas las condiciones, fueron claves mi familia y mi salud. Todo comenzó con la toma rápida del examen del Covid -19 en la precordillera, donde una vez que se nos hizo, preguntamos donde nos íbamos a quedar, pero en esa vivienda no había camas, cocina ni agua caliente, el frío era terrible. Por eso tomé la decisión de hablar con una tía que tengo en Linares y ella me tuvo algunos días en su casa con la esperanza de que se arreglara la situación, pero no tuve respuesta. Fue entonces cuando mi fui a una residencia que fue costeada por mi persona. Nosotros no teníamos contrato y eso me molestó, Jorge Vergara sabía que algunos jugadores no tenían contrato. Fue él el que me convenció con unas promesas y pensé que las iba a cumplir, incluso que me cancelaría la residencia y todo lo que yo iba a gastar, porque había que dormir bien y alimentarse. Y lo que detonó todo fue que el día en que llegaba el momento de pagar, nos dice que no teníamos contrato. Hasta el día de hoy estoy esperando que me devuelva el dinero. Un acuerdo que también lo realizó con siete jugadores. El trato no era el de los mejores principalmente con quienes logramos el título el año pasado”.

Pedro Tolosa, también abandonó la “concentración”, señalando que “era casi insostenible lo que se vivía. Recién nos enteramos que no estábamos con contrato junto a Bryan Núñez, Nazareno Fernández y Sebastián Orellana. Había más de 30 jugadores, en su mayoría nuevos, que estábamos a prueba, o sea en cualquier momento podríamos irnos, vale decir que todo lo que hicimos el año pasado se fue literalmente a la basura. Quiero también destacar el trabajo de la Corporación porque cuando estaban a cargo no nos faltó nada, súper preocupados de lo que pasaba. Ahora doy un paso al costado porque no están dadas las condiciones. Ahora si hay algún cambio podríamos hablar. Hay muchos jugadores que también estarían en la misma línea, pero todos tenemos el sueño de jugar en el profesionalismo. Llevan varios meses sin pagarnos y eso es triste. Ojalá pueda haber un cambio”.

CUARTO TÉCNICO

Nibaldo Rubio, estaría casi listo y sería presentado el próximo lunes. Cosa curiosa, es el cuarto técnico antes de empezar el torneo. A la cita llegaría Mauricio Suiz, el presidente de la SADP, que está muy preocupado de lo que está viviendo la institución en las últimas semanas con la partida de jugadores y del técnico Mauricio Riffo. Incluso ya desvinculó a algunos integrantes que estaban apoyando la logística de Jorge Vergara. Lo positivo es que podría llegar el equipo de trabajo de la Corporación, quienes estarían asumiendo nuevamente algunas responsabilidades, porque este grupo de trabajo fue desechado por Vergara, a pesar que realizó una impecable labor el año pasado.



FOTO: Bryan Núnez: “hemos vivido una verdadera pesadilla”.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo