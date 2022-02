Nacional 04-02-2022

SII informó que existen casi 100 mil personas con alto patrimonio en Chile



El Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco de su Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2022, reveló que, a la fecha, existen 98.676 personas naturales de altos recursos.



Según consignó El Mercurio, para pertenecer a esta nómina las personas deben poseer un patrimonio individual en bienes directos o indirectos iguales o superiores a un millón de dólares; tener ingresos individuales en alguno de los últimos tres años iguales o superiores a los 150 mil dólares; poseer un patrimonio familiar -directo o indirecto- superior a los 2 millones de dólares.



Según el SII este grupo de personas aporta un 56,8 por ciento de lo recaudado respecto al impuesto a la renta y el 47,7 por ciento respecto al impuesto global complementario.



Asimismo, el ente fiscalizador identificó que 191.431 contribuyentes familiares de personas (familias de padres con hijos) poseen altos patrimonios.



Respecto a potenciales incumplimentos, el SII informó que detectó la utilización de organizaciones sin fines de lucro para fines tributarios; además de la compra de bienes a través de sociedades para uso personal, como bienes raíces, aeronaves y vehículos que no estarían justificadas, debido a que las empresas adquisitoras no tendrían actividades económicas compatibles con dichas compras, pagarían sueldos muy bajos o no han presentado una declaración jurada de sueldos.



En su plan de fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos proyecta recaudar 2.797 millones de dólares durante este año.