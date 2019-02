Política 17-02-2019

Silala: Ampuero dice que Bolivia dio un giro que _fortalece_ posición de Chile

Chile presentó este viernes su réplica ante la Corte Internacional de La Haya en el marco del proceso por la demanda del uso de las aguas del Silala, oportunidad en que se cuestionó un "nuevo giro" dado por Bolivia.

Tras confirmar la entrega del documento, el canciller Roberto Ampuero planteó que "Bolivia ha dado un nuevo giro en su posición, giro que fortalece aún más la posición de nuestro país. Ahora Bolivia ha planteado en público que reconoce que nuestro río Silala, río que compartimos, fluye hacia Chile y que el flujo natural es el que fluye naturalmente hacia Chile".

"Creemos que Bolivia no va a tener solamente que rebatir la posición de Chile, sino que también rebatir la ley de gravedad", sostuvo.

Este jueves, Ampuero confirmó a El Mercurio el giro dado por Bolivia, indicando que "no puedo referirme a los antecedentes que se han entregado ante la Corte Internacional de Justicia, porque están con reserva. Pero puedo señalar que han sido las propias autoridades bolivianas las que han reconocido públicamente que existe un flujo natural que cruza hacia Chile".

"Esto es importante porque significa que Bolivia reconoce que el Silala sí es un río internacional. Este giro de Bolivia fortalece aún más la posición de Chile", agregó al matutino.

En la misma línea, la agente chilena ante La Haya, Ximena Fuentes, sostuvo que "es muy interesante que autoridades bolivianas hacen esta distinción entre lo que sería el flujo natural del Silala y el flujo superficial, porque ello implica un reconocimiento, que nos tiene bastante contentos, de que efectivamente por lo menos hay un flujo natural del río Silala que lo hace un curso de agua internacional y sobre el cual los dos Estados tendrían derecho, por eso nosotros decimos que la controversia se ha reducido".

La diplomática explicó que "la expectativa de Chile es que la Corte declare lo que nosotros pedimos en nuestra demanda, que el río Silala es un curso de agua internacional, por tanto, ambos ribereños tienen derecho a usarlo conforme a la regla del uso equitativo y razonable. Todo el uso que ha hecho Chile en su territorio, cuando cruza la frontera, se conforma con la regla del uso razonable y equitativo".

Fuentes concluyó que "Bolivia, que si bien tiene también derecho a beneficiarse de estas aguas y a usarlo, para hacerlo tiene que tener en cuenta los intereses de Chile, la obligación de no causarle daño a Chile y tiene que tomar las medidas preventivas para eso, que pudieran incluir, incluso, si tuviera un proyecto en el Silala, realizar una evaluación ambiental transfronteriza".

Con la entrega de este documento, se pone fin a la fase escrita del juicio entre ambos países.