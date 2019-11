Opinión 19-11-2019

Silencio encubridor

Es verisímil y lo acepto con agrado que haya que vivir adaptándose a la velocidad de cambios raudos de nuestro tiempo, el mundo es dinámico el lenguaje computacional y la informática entra veloz por los poros de nuestra sociedad.

Confieso que a lo que me rebelaré siempre es a anquilosarme en consignas anacrónicas, para ello estoy en forma permanente estudiando historia, psicología social, astronomía o fenómenos físicos como la luz, porque mi hobby es ser escritor pero-por sobre todas las cosas, siempre estoy leyendo y leyendo cuanto cae en mis manos. Vivir actualizadoramente es una consigna en mi vida personal. Sean estas breves ideas introductorias para entrar en el tema sobre el cual hoy desenvuelvo unas ideas.

Antes de ir a conceptos medulares debo señalar que también, aparte de la condición de flexibilidad mental para entender la realidad, debemos aceptar que nos toca vivir en una época, en una América morena atareada, no solo en el sentido de fronteras móviles fruto de una constante migración de poblaciones donde el asentamiento humano hoy en día es dinámico y activo, forzado por fenómenos políticos, otras veces físicos, sismos cambio climático y otros. Pero clavando banderillas la América morena a la cual me refiero nuestra Sudamérica mestiza en su composición genética entre conquistadores y tribus indígenas nativas o para usar el eufemismo impuesto ya, de moda –pueblo originario. Desde hace ya muchos años desde fines de la Segunda Guerra Mundial, los estrategas del Poderío Soviético hicieron girar una maqueta de un globo terráqueo y con otra mano lo detuvieron para señalar con el índice Centro América y Sudamérica; a los que miraron sorprendidos y con cara interrogante la maniobra, se les dijo: Aquí están las reservas más grandes del mundo de materia prima Cobre Chileno, Petróleo Venezolano, están los graneros del mundo de Argentina, en Cuba el azúcar, la energía dulce.

No hay que ser muy inteligente para saber que aparte del ¿Qué?, ahora venía el ¿Cómo?. Bueno, dijo un ruso levantemos la bandera de lucha, penetrando la ideología de que “nuestros principios marxistas mejoran las diferencias en la sociedad”, es decir, asumieron el rol de ser Salvadores, por lo cual el lenguaje que comenzaron a usar fue injusticia social, clases, víctima de la explotación, capitalismo etc. Frente a una población de bajo nivel educacional como en América, en general, las ideas de esta ilusa esperanza ardieron como yesca.

Los sucesivos e impresionantes errores políticos del otro líder mundial, los Americanos del norte, pusieron los fósforos encendidos sobre pasto seco. Y fueron el caldo de cultivo para que el Castro-comunismo ardiera sobre el mapa en América. El cono sur de América era el punto de retorno ideal para sembrar el marxismo y se devolviera a la inversa, ahora de sur a norte.

Disciplinados y pacientes, con su organización compartimentada el Partido Comunista actuó celularmente en todos los niveles de las sociedad chilena ayudado por partidos políticos flácidos como la DC. Hasta que el año 1973, surgió el movimiento militar chileno ya por todos nosotros conocido y debidamente analizado y estudiado. El comunismo que provocó desabastecimiento, inflación galopante, inseguridad y riesgo social, no perdonaría jamás, su fracaso ni menos que el héroe de la jornada planteara e instalara un modelo económico novedoso, e interesante en sus lineamientos y absolutamente perfectible. La gula por la captura de los recursos naturales Sudamericanos aumentó en estos últimos años cuando se descubren grandes yacimientos de Litio al norte de Chile y Bolivia, únicos en el mundo -no hablare del grafito, que es otro elemento natural altamente apetecible. Porque estos elementos pueden ser las joyas de la corona para el Comunismo en un mundo futuro donde la Energía domesticada y almacenada en pilas de esos minerales notables serán la conquista del mundo de las comunicaciones y las ideas en un futuro próximo.

No estaría mal infligir un fracaso ejemplar al modelo neoliberal, quemémosle las ciudades, el metro, los buses, asaltemos el comercio, destruyamos las Pymes, saquemos el pueblo a la calle bajo banderas de diferencias sociales. ¡Nueva Constitución!, es decir, cambios radicales totales, no modificaciones a la carta principal. El Comunismo no perdonó, ni perdona.

A la Patria se le viene atacando sistemáticamente para barrer las bases de seguridad y el sentido de pertenencia del Chileno medio (otra bandera táctica marxista). De Prat, se ha dicho cualquier disparate, de O”Higgins otro tanto; la bandera chilena es un trapo que se usa para escribir cualquier cosa, se ondea en las marchas puesta al revés, se le quema cuando se quiere.

Vivimos en medio de un mundo artificioso donde se busca destruir la bases de identidad de la persona con su patria y su sentido de pertenencia y amor al terruño; hay agentes especialistas en desdibujar el sentido patrio, lo mismo se hace al cantar la canción nacional.

Una pequeña imagen. Pertenezco a la generación donde el día lunes a primera hora se izaba la bandera chilena frente a todo el colegio formado y se cantaba el himno patrio. El Comunismo infiltrado en la educación y en el Ministerio de Educación sin explicación abolió esa experiencia Y Finalmente. En medio de las ciudades saqueadas, del comercio destruido, del Lumpen desatado de la imagen pública celebrada que se puede obtener un “plasma” entrando a un negocio y luego llegar a casa, diciendo familia: “aquí me chorié esta tele”, versus el jardinero que está un año pagando cuotas en una casa comercial con sudor de la frente.

Frente a todas las situaciones de violencia, la inseguridad del transporte y la falta de servicios para el desenvolvimiento normal de la vida ciudadana, aquí se ha destruido el País. Y esto viene -se sabe- con pasaporte extranjero, para mover las avalanchas humanas. El carácter del chileno no es así. En este infiernillo hace falta algo y lo dejo para el final

Sin dejar de decir antes de cerrar, Gracias a Carabineros de Chile, son ustedes la frontera de choque en esta injusticia con una patria que estuvo a punto de salir del subdesarrollo y ahora cae a quinta división.

Final: ¿Y las fuerzas morales del país donde están, no han salido ha expresarse contra la violencia?. Me refiero a ustedes Nuncios, Obispos Patriarcas y mandantes de las iglesias chilenas Católicas, Protestante, Mormona, Judía, el silencio cómplice otorga, el pastor que guía a la ovejas, la predica conductora, una opinión, una señal, un pequeño reglón moral, el perfil ético que los conducidos necesitan. Los comunistas han guardado un servil silencio, nunca condenan la violencia.

No hay una vicaría de la solidaridad para los dueños de pymes, para las familias de los Carabineros atacados, para los sueños abortados de tanto emprendedor. Sé que todos tenemos culpas compartidas aquí nadie se salva, pero siempre es posible en países pobres corregir y hacer mejor las cosas. Ahora de pobres hablando: Chile sólo es: Más pobre hoy.





RENATO HERNANDEZ RIQUELME