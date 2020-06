Opinión 16-06-2020

Silencio, Hospital Linares



Frío silencio blanco

pasillos del hospital ,

antesala del que viene

y del que no volverá.



En la sala dos, alegría,

un nuevo llanto a nacido,

en la pieza tres, lamentos

por el que hoy ha partido.



Bendición al bienvenido,

liturgia al que se fue,

llora él bebe en su cuna

los deudos en la pieza tres.



Graban fotos al calor

de tanta felicidad,

el dolor enfría el alma

por el que ya no estará.



Habrá alegrías, y rosas

para aquellos que vendrán.

Habrá un adiós para siempre

por los que no volverán.



Frío silencio blanco,

en sala del Hospital Linares.



(Oscar Mellado Norambuena)