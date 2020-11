Opinión 05-11-2020

SILENCIOS

Silencios. ¡Tú me vienes hablar

de silencios!

¿Silencios de qué?

De ausencias de sus besos

La tuve a mi lado,

habló de todo… y de mí,

¡Sólo silencios!

Silencios de mis sentimientos,

ausente en su vida.

Las flores abren en silencio su hermosura,

copan los espacios sus fragancias

sin embargo ella no las ve,

ni huele mi tristeza,

sólo sé que en sus sueños no existo

porque de otro son sus besos

que son mis espinas

por amarla en silencio.

Y mis versos que son para ella,

emprenden sus vuelos sin destino,

porque sus besos son para otro

y yo me quedo desgarrado en mi silencio,

donde existes solo tú, y yo…

encadenado a mi silencio.

Y tú…que rondas por el mundo,

provocando Amor.

¡Me vienes a hablar de silencios!





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista