Opinión 07-03-2021

SILENCIOS DE ESTRELLAS





Busco tu ausencia en mi silencio

no tengo horario para pensar en ti,

la hora de la partida ya se fue

y yo con dolor de gaviotas atrapadas

por el viento de naufragios,

busco tus manos blancas

y no las encuentro.

¡Niña de los ojos vivaces,

que brillaban por mí!

aunque sea mi último dolor

en mi vida peregrina que va muriendo

poco a poco, silencio a silencio

recuerdo a recuerdo,

por qué te fuiste, dejando a mi alma

encadenada

al dulce sabor de tus besos

al blanco cuerpo que cantaba

la luna en tus sábanas desnudas

en noches sin angustias.

Me dejas, ese es mi destino,

…mi destino del último verso

sobre tu cuerpo complacido.

Niña de los ojos brillantes,

busco tu ausencia en los portales

y esquinas desiertas

en vuelos de mi alma moribunda,

me dejas con mi dolor y mi amor

y mis manos llenas de caricias,

Ya no soy el mismo, soy el que te ama,

y a veces el que ya no desea amarte.

Ya no estás junto a mí

y tu corazón se apagó a mi última sonrisa.

¡Qué destino cruel y amargo!

¿Por qué tus ojos se cruzaron con mis ojos?

¿Por qué tu amor se cruzó con mi amor?

¿Por qué he de llorar en silencio?

Silencio de estrellas, silencio de llanto

contenido.

Te has ido a las penumbras una tarde

y yo me he ido rebelándome con mis sueños

No tengo horario para pensar en ti

No tengo fuerzas para resistirlo

No tengo corazón para resistir,

Ya no hay esperanzas para llegar con

mis versos susurrantes hasta tus oídos

¿Dónde estás, dónde te has ido?

¿Dónde estoy yo con mi amor adolorido?





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista