Nacional 11-11-2020

"SIM Swapping": Autoridades alertan de nueva modalidad de estafa telefónica



La Policía de Investigaciones (PDI) ha recibido más de un centenar de denuncias respecto al delito de "SIM Swapping" o intercambio de tarjetas SIM de los celulares, una nueva modalidad de estafa que permite a los delincuentes robar datos de cuentas bancarias y de casas comerciales.



Según detallaron las autoridades, este delito se realiza cuando los delincuentes se hacen pasar por un cliente de una compañía telefónica, se contactan con la empresa y le solicitan una nueva SIM argumentando pérdida o problemas con la original.



De esta manera, reciben una nueva tarjeta pese a que no es el titular de la cuenta, dando el acceso a comprar un nuevo equipo o a la información de las aplicaciones que tenia el cliente en su teléfono inteligente, como por ejemplo del banco o también de retail.



Sobre esta modalidad, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, señaló que "producto de la pandemia, las empresas de telecomunicaciones empezaron a habilitar todos sus trámites no presenciales. Antes había un trámite que efectivamente exigían, al presentarse, mostrar el carnet de identidad".



"La empresa Telecomunicaciones es la responsable de verificar, tomar todas las medidas necesarias para verificar que sea el dueño real y su cliente formal. Pero también las personas somos responsables de tomar todas las medidas necesarias para resguardar nuestros datos personales", detalló la autoridad.



Llamado al cuidado de la información personal

Pese a que hay problemas de verificación de las empresas, las autoridades llamaron a las personas a no sobreexponer en redes sociales información que podría permitir una suplantación de identidad.



El jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, Jaime Ansieta, aseguró que es fundamental denunciar este tipo de delitos y no entregar información personal.



"En segundo lugar, no entregar información, porque gran parte de estos casos se arman sobre la base ingeniería social, es decir, es cómo nosotros las personas estamos poniendo a disposición mucha información personal", aseguró el funcionario de la policía civil.



Además, hizo un llamado a que las personas "no deben perder jamás de vista su equipo, inclusive cuando van a reparar un equipo, es mejor para la seguridad de todos no perder de vista el equipo".



La Subsecretaría de Telecomunicaciones envió un oficio a los operadores para que fortalezca los protocolos de acreditación de la titularidad de manera de resguardar a los usuarios de los servicios.