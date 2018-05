Crónica 18-05-2018

SIMCE: Avances de grupos más vulnerables disminuyó la brecha socioeconómica

El ministro de Educación, Gerardo Varela, reveló ayer los resultados de la prueba Simce realizada a más de 636 mil estudiantes de cuarto, octavo básico y segundo medio que revelaron "pocos avances" en la última década aunque una disminución en la brecha socioeconómica.

Es en cuarto básico donde destaca precisamente esta reducción de la brecha debido al "avance de los estudiantes más vulnerables en la última década". Asimismo destaca una "estabilidad en Lectura desde 2010 y en Matemáticas desde 2011".

Un punto que considera preocupante es la "disminución de los resultados en Ciencias Naturales en octavo básico".

Así también, en sus principales resultados, enfatiza que "los desafíos más importantes en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social se concentran en Hábitos de vida saludable y Autoestima y motivación escolar".

Bajo esa línea, resalta que más de la mitad de los estudiantes cree que "las habilidades académicas no se pueden mejorar" y, lo que es más preocupante, "un alto porcentaje de directivos y docentes no cree que sus estudiantes puedan acceder a la educación superior".

Entre los desafíos, los resultados del Simce destaca dos aspectos importantes: Primero destaca que si bien se eliminan las brechas en los resultados de hombres y mujeres en Matemáticas, éstas últimas sienten una mayor ansiedad escolar en esta asignatura.

Segundo, la mitad de los estudiantes declara usar su celular en clases pese a que los profesores se lo prohíben, por eso, acota el estudio, "debemos incorporar la tecnología al contexto escolar con foco pedagógico".

Otro resultado que preocupa es la mentalidad de crecimiento de los estudiantes, donde el 45 por ciento de los estudiantes de enseñanza media dice que "hay ciertas cosas que simplemente no soy capaz de entender".