Opinión 26-08-2018

Simple opinión sobre el “celibato”

Nunca he tenido como propósito contrariar un credo filosófico ,político o religioso, como tampoco a alguien que escribe y piensa distinto a mí, por el contrario, mi finalidad al escribir una crónica, es la de compartir algún conocimiento o dar una simple opinión.

Es así como tiempo atrás, redacté 4 crónicas sobre un tema aún en discusión en el Parlamento que dice relación sobre la Identidad de Género, sexo ,etc. Ahora me permito opinar junto a mis “ escasos lectores” sobre un tema NO planteado y que a mi parecer solucionaría los escándalos en una determinada Iglesia sobre pedofilia, maltrato, ocultamiento de información, etc.

Partiremos reconociendo ese dicho popular que dice “ la carne es débil” Es reconocido que el animal bípedo ,pero inteligente, llamado “ Hombre” a pesar del poder de razonamiento, de pensar, el instinto muchas veces es superior a sus propósitos, juramentos, promesas efectuadas y priman por sobre sus sentimientos el llamado “ instinto” que a muchos nos hace caer en la “ tentación de la carne” ¿ O no, dice Ud.?.

Recordemos que la historia nos dice que en el siglo XV una gran masa de feligreses bajo la tuición y pensamiento reformista de Lutero, escindió a la poderosa Iglesia, naciendo el Protestantismo ( Iglesias Luterana, Calvinista) ¿ Porqué? Simplemente, por constatarse que Obispos, Cardenales e incluso el mismo Papa, se habían apartado de los preceptos bíblicos de votos de pobreza, santidad y celibato ,entre otros.

Desde esa época, los líderes protestantes de Europa y América ¿han dado espectáculos públicos? NO. Y esto por el solo hecho de ser casados, con hijos, con una familia en la que conviven en paz, amor y armonía todo el tiempo. Ese simple hecho de vivir en matrimonio, los aparta de convertirse en pedófilos o pervertidos sexuales.

Si un dios hizo al hombre, lo hizo como varón y hembra y con la misión de procrear hijos para mantener la especie.

Todo lo anterior, nos lleva a referirnos al llamado “ Celibato” que, como Ud. bien lo sabe, no es lo mismo que “ Abstinencia” pues ésta última puede ser temporal .Ahora os invito a pensar ¿ Es realista el esperar que una persona viva sin tener sexo o mejor dicho es natural? Ud. busque una respuesta meditada en lo referente a las relaciones humanas, pero sin caer en un “ purismo” mal entendido.

La palabra “ Celibato” en palabras no académicas ,significa “ no casado” ( es una voz que proviene del latín caelibatus: acción de ser soltero) y conlleva a un estado permanente de no tener sexo ( contacto con el sexo opuesto). El celibato conduce al que se adhiere a él solo a mantener contacto con su ser superior ( Dios )e incluso a no proporcionarse un propio goce a través de la masturbación que es considerado un pecado venial.

Este tipo de opción, en verdad, es difícil de comprender, quizás muchos lo comprendan más en las mujeres que en los varones, pues éstos últimos son inducidos al sexo por la testosterona que induce al varón a la excitación y tener sexo. Las mujeres, tienen menos de esa hormona, tienen estrógeno que cumple como sabemos, otra función .Además “ descansa su líbido con la menstruación.

Ahora bien, pocos se atreven a hablar públicamente del celibato, del voto de castidad que, es muestra de fe extrema, de adoración a una deidad que es obligatoria en algunas religiones ( católica y budista)En otras, es optativa como en la Iglesia Protestante ,Anglicana.

De lo que hemos leído, sacamos como conclusión que la práctica del celibato trae consecuencias que se tratan de ocultar, tanto a nivel biológico, como sicológicos que creemos no es el caso analizar hoy ,salvo el de comprender como “ algunos célibes” se desahogan, perjudicando de por vida a niños y jóvenes que caen inocentemente en sus redes.

Pero, creo necesario también destacar que no solo los religiosos pueden practicar el celibato, también puede hacerlo todo soltero que No tiene la intención de casarse y tener familia. También existe personas que vulgarmente son denominadas como “ asexuales”, a quienes todo lo referente al sexo les es indiferente.

Por lo relevante, he querido manifestar abiertamente, sin tapujos, sin mojigatería que los varones ( y damas) que voluntariamente han escogido practicar el “ celibato” y no lo hacen, están cayendo en faltas graves a la moral, pero lo peor han estado ( y quizás aun lo están) destrozando para siempre la vida de decenas, centenas y miles de niños y jóvenes.

Al parecer, ni el ayuno ,rezos, retiros espirituales, impiden que la libido deje de funcionar, por lo demás, las relaciones entre parejas es normal, lo que es anormal es lo otro.

Finalmente y para conocimiento de nuestros lectores, les recuerdo que el Primer Papa y los Apóstoles escogidos por el Maestro de Galilea en su mayoría fueron hombres casados. Al igual que en los siglos II y III la mayoría de los sacerdotes también lo eran. Solo en el Concilio de Elvira ( año 306, España) el decreto 33 especificó que “ todo sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de la misa, perderá su trabajo.

Y fue en el Concilio de Nicea ( año 325) donde se decretó que una vez ordenados los sacerdotes, no podrán casarse. Esto ,amigos míos, comprueba que en la antigüedad los sacerdotes podían estar casados, y fue el Papa Gregorio VII quien recomendó el celibato. Pero fue el Concilio de Trento el que para salvaguardar el celibato eclesiástico el que fundó seminarios para la educación de los sacerdotes ( Cánon 18) que recomienda prescindir de los casados e instituye el celibato eclesiástico. Mis fuentes consultadas pueden estar equivocadas al respecto(“ Historia del celibato “ Futurechurch” por lo que a mi parecer, si no pronto ,algún día no muy lejano la Santa Iglesia, terminará con la actitud antinatural del “ celibato” Amén ( que significa: Así sea)….

NOTA: si constato interés sobre el tema, próximamente haremos una nueva crónica un poco más ilustrativa.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista