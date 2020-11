SIN BAJAR LA GUARDIA EN LA ESPERA

Opinión 29-11-2020

Por aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea, y recomienda al portero que permanezca en vela.

Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa: si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos: ¡Estén prevenidos!”. (Mc 13, 33-37)



Para tener en cuenta…



Cuando todo nos dice que el año se está acabando, con las apreturas, urgencias y dolores que hemos cargado durante meses, con todo lo que hemos alcanzado a hacer y con lo mucho que nos queda por concluir, después de un año lleno de incertidumbres y de aflicciones, comienza un nuevo ciclo para la Iglesia.



Es preciso recordar una vez más, una de las primeras y más genuinas de las misiones que nos ha encomendado el Señor: animar la esperanza de la humanidad, velar para mantener viva la anhelante tensión de las comunidades, en la espera de la manifestación definitiva del Señor, ser centinelas alertas en la noche de la historia, en el claroscuro del tiempo, de la llegada del momento en que Jesús cumpla su promesa y venga en su gloria a clausurar esta misma historia: el Kairós del Señor, irrumpiendo triunfal y definitivo en el Khronos, el continuo lineal del tiempo, que se ha ido devanando por milenios en el peregrinar de la humanidad; aguardar, con ardor, el día del triunfo del plan de salvación, que el Padre ha concebido desde el principio. Reemprendemos el peregrinar de la Iglesia, acogiendo un año más el tiempo del Adviento.



El Adviento como tiempo litúrgico es en primer lugar y principalmente un tiempo de tensión escatológica: esperamos como Iglesia el acontecimiento con el cual –tal como nos ha anunciado el Señor- esta historia nuestra ha de alcanzar su fin, en todo el sentido que esa palabra tiene: su consumación, su culminación, su término, su coronación y sentido pleno.







Y es precisamente esta espera esperanzada, esta vigilia activa la que quiere animar el pasaje del Evangelio según San Marcos propuesto para iniciar este tiempo; culmina con este fragmento el así llamado Apocalipsis de Marcos, el cap. 13 de su Evangelio, destinado a reavivar la confianza de una comunidad remecida exteriormente por la inestabilidad ambiental que le está tocando vivir, por la hostilidad que comienza poco a poco a cerrarse en torno suyo, pero que, internamente, está viviendo el proceso de adormecimiento que suele acompañar a la larga espera.



Si el Evangelio de Marcos es –como prácticamente de modo unánime se presume- de la segunda mitad de la década del 60, entonces la comunidad a la que está dirigido necesitaba con urgencia esta exhortación a la vigilancia, a caminar con esperanza por los arduos senderos de su historia: la primera generación de cristianos está comenzando a morir, hacia el año 64-65, Nerón ha promovido la persecución a los cristianos de Roma, en la que alcanzan el martirio Pedro y Pablo; las fronteras del Imperio no consiguen estar pacificadas, la economía romana está viviendo momentos cruciales: el empobrecimiento de las tierras, el alza de los impuestos para poder sostener los gastos militares y la compleja burocracia administrativa, la hambruna en vastas regiones del Imperio (en Palestina en la década del 50), la Guerra Judía, que ha comenzado en el año 66, son fenómenos que se yerguen ominosos, sin dar señales de terminar.



Hacia la cuenca del Mediterráneo convergían de todas partes, especialmente desde oriente, anunciadores de salvación, promotores de ritos, entre la magia y la religión, que ayudaban a aferrarse a algo, por difuso que sea, para poder sostenerse, en medio de las mareas cada vez más turbulentas del mundo.



Por su parte, las primeras comunidades cristianas estaban pasando del enfebrecido entusiasmo inicial de los conversos, a un moderado seguir andando en donde la larga espera amenaza con hacer cansina la marcha: el Señor ha prometido que vendrá y nos liberará, pero se tarda tanto, en esta espera se comienzan a bajar los brazos, se entorpecen los pies del peregrino, pesan ya los párpados tras la larga vigilia...



Ante ese adormecimiento se alzan las voces de alerta de este Evangelio, no están dichas en los tonos de amenaza, como muchas veces en la tradición cristiana hemos entendido los Apocalipsis, no es la angustia de la comunidad la que quiere despertar el Evangelista, sino al contrario, enarbolar, de cara a la angustia, el estandarte de la esperanza, por eso el tono de la amonestación es el que brota del amor: estén atentos, no se dejen vencer por el sueño, velen; el Señor vendrá –así lo ha prometido, así lo hará- pero Él no se rige por las convenciones que marcan nuestras medidas de tiempo; no hay que suponer que si no ha llegado ya, ha de tardar demasiado, si a su partida ha seguido el declinar el lento atardecer y la caída de la noche no hay que confiarse en que la aurora está lejana y mientras tanto podemos bajar la guardia. No, este Señor no le teme a la noche, puede llegar aun cuando a nuestro derredor se cierren las más impenetrables tinieblas.





Esa es la exhortación de Marcos para su comunidad, pero también para nosotros, para reavivar nuestro propio andar de Adviento, para los que en la Iglesia han recibido la tarea especial de ser conductores y vigías, para los que han acogido la misión de ser animadores y formadores; pero no solo para ellos, también para toda la Iglesia peregrina, para que aprendamos a crecer en la responsabilidad compartida de mantenernos unos a otros vigilantes y atentos, para que nos exhortemos y nos ayudemos a mantener tenso el tono de la espera activa; para que no olvidemos que hemos sido convocados en la esperanza, para dar testimonio de ella, para perseverar en ella, para caminar confiados, lúcidos y alegres al encuentro del Señor que se acerca, al que no podemos dejar de rogarle con la misma insistencia de la Iglesia de la primera hora: ¡Ven pronto, Señor, ven Salvador!.









(Raúl Moris G. Pbro).