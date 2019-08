Deporte 17-08-2019

Sin el “depo” se juega la fecha en el campeonato de Tercera División A

Pase lo que pase los albirrojos seguirán líderes de la competencia.

Una semana muy tranquila vivieron los linarenses. Actividades sociales marcaron la pauta. Estuvieron de visita en el centro penitenciario donde compartieron con los internos. Incluso se dieron el lujo de jugar un partido de baby fútbol y realizaron una práctica futbolística con el cuadro de Buenos Aires de Parral en el Tucapel Bustamante Lastra.

En relación a este partido el técnico Luis Pérez Franco, expresó que “la idea de este partido fue darles la oportunidad a quienes no tienen la opción de jugar habitualmente y que son parte del proceso que estamos desarrollando. Vamos bien, pero queda mucho camino por recorrer y es importante tenerlos a todos en un excelente nivel futbolístico. A pesar que no jugamos este fin de semana nosotros trabajamos igual. Vamos a retomar el lunes desde las 10:00 de la mañana para preparar el duelo ante Pilmahue, en la ciudad de Villarrica”.

Los goles del duelo amistoso ante Buenos Aires de Parral, fueron obra de Cristian Monsalve: “fue una buena instancia para ver en acción a quienes no jugamos, contento con mis compañeros porque sabemos que el que tenga su oportunidad lo hará muy bien. Tenemos un solo objetivo que es seguir luchando por lograr el ascenso al profesionalismo”.

LA FECHA

Si damos un vistazo a la jornada de este fin de semana, los partidos que marcarán la diferencia son: Trasandino, con Municipal Santiago. El equipo del “cóndor” está en la segunda posición, con 34 puntos y juegan en casa. Si ganan esta quedarán a un punto del líder Deportes Linares, que tiene 38 positivos. En la tercera posición, aparece Deportes Concepción, con 33 puntos. Los “lilas” deberán viajar a Ovalle, para medirse con el cuadro local que tiene 32 unidades, un cotejo que promete. Otro de los elencos que siempre está en la pelea, pero fallas en la puntada final es Limache, que suma 32 puntos en la tabla de posiciones y deberá enfrentar a Rancagua Sur. Finalmente, Brujas de Salamanca, que posee también la misma cantidad de puntos (32), jugará en su feudo ante el colista Ferroviarios.

El resto de la jornada, presenta los siguientes partidos: Real San Joaquín, con Municipal Mejillones; Rengo, recibirá al próximo rival de los albirrojos, Pilmahue, y Osorno con Unión Compañías.



