Crónica 28-11-2018

“Sin excusas, sin límites”, en el Instituto Politécnico

En el Instituto Politécnico de Linares, se llevó la charla motivacional Con el lema "Sin excusas, sin límites", a cargo de Sergio Miranda, conocido internacionalmente como Bboy Checho, quien compartió su arte con los cultores de break dance y hip hop en una clínica que atrajo la atención de los integrantes del taller extraescolar de Ramón Cornejo.

Sergio pudo compartir con cultores de este inclusivo arte. A todos les entregó una palabra de aliento y sus sabios consejos y siendo él un grande con mayúsculas, premió con aplauso cada uno de los pasos y letras de estos jóvenes artistas.

En la oportunidad dictó una charla motivacional, donde relató sus orígenes en la ciudad de Valdivia y como en base a su constancia y esfuerzo, logró formar un conjunto de nivel internacional, que les ha permitido pasear el nombre de Chile por más de cincuenta países, compartiendo con niños y jóvenes con diferentes limitaciones físicas, lo que no ha sido impedimento para lograr incorporar a esas personas en un mundo mucho más humanizado en base a su lema, donde las limitaciones no existen, no hay excusas para lograr lo que para algunos es imposible.