Crónica 28-12-2018

Sin fuegos artificiales: Las comunas que impulsan un Año Nuevo más sustentable

Los shows de fuegos artificiales es para algunas personas, tanto adultos como niños, lo más esperado de la noche de Año Nuevo. Sin embargo, varias comunas del país han decidido no realizar el espectáculo este año por distintas razones: molestia hacia las mascotas, contaminación y seguridad. Una de ellas es La Florida, en Santiago. El municipio escribió en su página de Facebook que "suspende show de fuegos artificiales. Ante las dudas de nuestros vecinos y tras la realización de un estudio del Departamento de Aseo y Ornato, sobre el impacto negativo que tienen los fuegos artificiales en las personas, mascotas y el medio ambiente, este año nuevamente no tendremos show pirotécnico en la comuna". "(Los fuegos artificiales) liberan al aire componentes como el dióxido de azufre, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, que se mantienen incluso hasta dos semanas después de haber sido detonados" Municipalidad de La Florida Esa investigación concluyó que el evento "libera al aire componentes como el dióxido de azufre, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, que se mantienen incluso hasta dos semanas después de haber sido detonados". Además, "afecta a nuestras mascotas de tal manera que pueden expresar signos de ansiedad y estrés, haciendo que huyan de sus hogares" y "generan daños a los ojos como conjuntivitis, dolor de cabeza, mareos y alergia en niños, mujeres embarazadas y ancianos".

Una decisión similar tomó la Municipalidad de Taltal, en la Región de Antofagasta: "Para este Año Nuevo y la Fiesta de la Puntilla (Virgen de Lourdes) no se procederá al lanzamiento de fuegos de artificio, debido al impacto ambiental que causa este tipo de espectáculos en las mascotas y fauna local. Esta medida fue tomada a raíz del análisis realizado por la Unidad de Medio Ambiente". Asimismo, explicó en una declaración pública que "el municipio evaluará la continuidad de los lanzamientos de fuegos artificiales en la comuna para los próximos años".