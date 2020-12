Deporte 22-12-2020

Sin garra ni fútbol: Albirrojos cayeron en forma inapelable ante Recoleta y se quedaron sin técnico tras la renuncia de Luis Pérez Franco

Quizás este fue el partido más bajo que ha jugado Linares, luego de la racha de tres partidos sin perder. El último cayó, pero corriendo ante Lautaro de Buin, con una actitud envidiable donde no se notó la diferencia entre el líder y el colista. Pero, lo del domingo fue irreconocible, y eso que el técnico Luis Pérez Franco ingresó con varias modificaciones, que lamentablemente no dieron resultado.

Muy poco lo que podemos analizar en relación al rendimiento de los albirrojos, que estrenaron nueva camiseta. En lo físico, si bien es cierto no hubo tanto cansancio, careció de conexión. En el primer tiempo una falta de comunicación en el ingreso del área de Linares, un gol infantil, no se hablaron el defensa y el portero David Pérez, y lo aprovechó Matías Rubio, quien ya a los 5 minutos con un puntazo, anotaba el primero, para los de la región metropolitana. Luego, vendría un disparo de Iturra, que paso muy cerca del arco. La oportunidad para la igualdad llegaría a los 10 minutos, donde Luis Oyarzo, le sacó pintura al vertical.

En un contragolpe efectivo de Recoleta, en una jugada en profundidad del brasileño Junior Lopes, quien ganó la marca de sus defensas, sacó el centro y apareció en forma fantasmal Matías Rubios, para clavar la segunda estocada, a los 11 minutos.

Otra vez el “depo” era preso de sus errores en la salida. A los 17 un tiro libre de Oscar Hernández para Linares que pasó muy cerca. Pero la recompensa llegaría sin jugar bien. Mauricio Iturra, desde fuera del área se despachó un potente disparo que besó la red, a los 35 minutos del primer acto. Con ese marcador y con arbitraje de María Belén Carvajal, que siempre iba un poco más atrás de la jugada, se ponía término a los primeros 45 minutos, y con un Deportes Linares que no era ni la sombra del encuentro anterior.

La segunda etapa partió con un cambio que nos sorprendió: la salida del capitán Bastián Irribarra, y en su reemplazo ingresó Germán Martínez. Recién a los 53 minutos Roberto Saldías se perdió una ocasión increíble tras fallar desde el área en una posición inmejorable, era la paridad. Cuatro minutos más tarde, la jueza anularía un gol por posición de adelanto a Deportes Linares. A los 66, la segunda modificación de los albirrojos, tras la salida Aarón Araya, por Héctor Muñoz. Posteriormente, a los 75 minutos, el técnico Pérez Franco se la juega con tres cambios e ingresan: Carlos Ahumada, Lucas Mondaca y Bryan Porflidt por Zimmerman, Hernández y Oyarzo. No surtieron efecto, porque Gonzalo Tapia, le puso la lapida a los linarenses, anotando el 3 a 1 para Deportes Recoleta.

Si analizamos los 90 minutos, una derrota inobjetable, frente a un equipo que tenía un poder y una rapidez en la ofensiva. Ante un Deportes Linares que esta vez no tuvo ni actitud, garra ni fútbol como para poder haber cambiado la historia del partido. Preocupante porque, aunque todavía queda campeonato, los resultados no están acompañando. Es de esperar que no les juegue en contra el aspecto psicológico a los jugadores, porque frente a Deportes Recoleta observamos a muchos que parecían desganados, sin actitud y como resignados.

OPINIONES

Luis Pérez Franco, dijo “que veníamos en un alza futbolística y nuevamente los errores nos pasaron la cuenta. Nunca pensamos que antes de los 5 minutos ya estábamos en desventaja más por yerros nuestros que por virtud del rival. Una jugada intrascendente entremedio de los dos centrales te anotan el gol, por la falta de comunicación. Tenemos que levantar la cabeza, aunque frente a Recoleta no fue una buena tarde. En la semana trabajamos, para salir a buscar los tres puntos, pero nos pasa lo contrario. Hoy Recoleta, fue un equipo rápido, con una excelente transición en todos los sectores del campo de juego. El panorama está muy complicado porque estamos jugando también con el factor psicológico y entramos con esa presión, además hemos jugado con rivales que están mas arriba. Al hincha nos queda pedirles disculpa, porque han estado en estos momentos difíciles, aquí todos somos responsables y no nos queda mas que levantar la cabeza y seguir dando la pelea”.

Por su parte Mauricio Iturra, quien anotó el descuento, para los albirrojos señaló: “contento por el gol, pero triste por la derrota. Otra vez cometimos errores, quedo un poco bajoneado pero así y todo tengo confianza en este grupo que saldrá a buscar el partido, porque estamos muy complicados”.

Lo único que esperamos es que el plantel no baje los brazos y siga dando la pelea, porque sería muy triste que después de todo lo que se luchó en años anteriores, tener que volver a los “potreros” y empezar nuevamente de cero.

DIRECTOR TECNICO RENUNCIA

En las últimas horas se dio a conocer a través de un comunicado oficial la salida de la institución de Luis Pérez Franco, que digámoslo francamente tomó un “fierro” caliente, porque los errores venían desde el principio. Incluso algunos sueldos todavía están impagos y así no se le puede exigir más a los jugadores, quienes viven preocupados para que no los desalojen de las viviendas. Hasta el técnico vivió una situación similar. Cada vez, el panorama de los albirrojos se ve más oscuro.

Trascendió que el nombre de Ramón Climent suena para llegar a dirigir a los albirrojos.



FOTO: Luis Pérez dejó la banca de los albirrojos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo