Deporte 23-07-2019

Sin jugar, los albirrojos continúan en la cima del Campeonato de Tercera División

Partido frente a Osorno se juega mañana a las 19:00 horas

En varias oportunidades hemos señalado que este año es de Deportes Linares. Incluso la suerte ha estado con esta campaña. El cuadro de Concepción perdió una clara ocasión de haber alcanzado el liderato ante Unión Compañías. Durante 90 minutos no pudo concretar las ocasiones que se crearon. La sólida defensa de los forasteros, impidió que los “lilas” sumaran de a tres y de paso haber quedado punteros del campeonato.

Hubo también dos equipos que desperdiciaron la ocasión de haberse acercado a los primeros lugares. Es el caso de Brujas de Salamanca, que cayeron jugando en casa ante el sorpresivo Deportes Rengo, que ahora quedó en zona de clasificación a la liguilla final con 29 puntos, tras la victoria en calidad de visitante por 2 a 1. El otro es Limache, que tampoco pudo ganar en casa, igualó 1 a 1 con Municipal Santiago. A todas luces fue una fecha una vez más para los albirrojos, puesto que Trasandino también quedó libre.

TÉCNICO

Luis Pérez Franco, se juega otra final mañana en Osorno, tiene muy claro que si el equipo gana, le saca cuatro cuerpos de ventaja a su más cercano perseguidor: “estamos conscientes que a lo mejor no era el día en que deberíamos jugar, pero ya está programado el duelo. Vamos a salir a proponer como lo hemos hecho siempre y a buscar esos puntos que son vitales para nuestra meta. Osorno, será un rival como todos, muy complicado y difícil, pero trataremos de hacer nuestro fútbol y esperamos sumar. En cuanto al equipo titular, debería ser el mismo que entregó la semana pasada, cuando en un principio este partido se jugaba el domingo en Osorno, vale decir con: David Pérez, en portería; defensa como lateral Ronaldo Correa, Bastián Irribarra, Ian Pávez, de central, y Kevin Leiva, por el sector izquierdo. En el medio campo Carlos Ahumada, Lucas Mondaca, y Nazareno Fernández. Mientras que en la ofensiva para hacer daños e inflar las redes estarán el “comandante” Julio Castro, Sebastián Orellana y Bryan Núñez. En tanto que en la banca irían: Juan Aravena, Baltazar Hernández, Luis Oyarzo, Cristian Monsalve, y Bryan Podflit.

RESPUESTA NEGATIVA

No tuvo eco la carta enviada por el timonel de Deportes Linares, en la cual solicitaba no jugar el partido con Osorno mañana. “Creo que esto forma parte del folclor y no nos queda otra que acatar la determinación de jugar a la hora que se reprogramó el encuentro. Estamos viajando hoy para hospedarnos en la ciudad de Osorno, para descansar en la mañana y estar jugando en el estadio Parque Schott”, señaló el dirigente.

Otro de los temas que complican a la dirigencia es la programación del encuentro frente a Brujas de Salamanca que se deberá jugar en el Tucapel Bustamante, porque ya quedó descartado jugarlo el sábado producto del viaje a mitad de semana. Lo más probable es que se juegue el domingo, pero el estadio está ocupado con la final de la Asociación de la Precordillera, aunque también asoma el día lunes, para disputar dicho compromiso. Al cierre de esta edición no había nada concreto, determinación que se conocerá en las próximas horas.

TABLA DE POSICIONES

Faltando sólo el partido entre Osorno y Deportes Linares, que se jugará mañana a las 19:00 horas, en la Región de Los Lagos, Deportes Linares , continúa como invicto y líder del torneo con: 31 puntos(+16) ; Deportes Concepción, 30 (+7) ; Trasandino, 29 (+10), Rengo, 29 (+7) ; Provincial Ovalle, 27 (+10); Limache, 26 (+9) ; Brujas Salamanca,25 (+2) ; Rancagua Sur ,24 (+1) ; Municipal Mejillones, 22 (0) ; Municipal Santiago, 20 (+1) ; Unión Compañias,17 ( -4) ; Provincial Osorno, 16 (-11) ; Pilmahue, 14 ( -8) ; Real San Joaquín, 11(-7) ; Ferroviarios, 3 (-33) .

La última confrontación en Osorno que disputó Deportes Linares fue en julio del año pasado, cuando los osorninos venían de varios partidos derrotados, y les ganaron a los albirrojos por la cuenta mínima. Para variar el once dirigido en aquel entonces por Manuel “monono” González, sufrió la expulsión de Javier Parra y Marco Arriagada.

En tanto que la más reciente fue la que se disputó en la primera rueda del presente torneo, donde el “depo” jugando en el Tucapel Bustamante, en el mes de abril del presente año, ganó el duelo de “toros” por 3 a 1, con un hat trick, del “comandante” Julio Castro.

Veremos cual será la historia que se escribirá mañana en la ciudad de Osorno, tan golpeada en los últimos días por la crisis sanitaria.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo