Opinión 19-03-2019

Sindemia

Este vocablo es de creación muy reciente lo traemos a ustedes en este escrito con un propósito aportativo de modo tal que cuando oigan la voz, la reconozcan de inmediato y puedan participar en un intercambio de ideas integrándose tranquilos a la conversación.

Sindemia, es un vocablo notable porque produce una síntesis entre aspectos del conocimiento humano que están presentes son reales innegables y dimensionables por las ciencias y se pueden entender y explicar de forma racional. Pero, ¡siempre hay un pero!, faltaba un puente de plata, un conector magistral, un vocablo, un término que enseñara y delineará aquello que sucede cuando dos o más fenómenos interaccionan y se produce una sumatoria de consecuencias.

Bueno, sin embargo algo, se “intuía”. Algo se sospechaba que ocurría frente a la sumatoria de fuerzas de efectos de esos fenómeno inmediatos a otros fenómenos naturales, se postuló siempre la noción que podían estar teniendo efectos multiplicadores en una nueva dimensión más compleja y diferente para los cuales debía crearse una voz que los mencionara. Pero los científicos de Las ciencias Sociales los investigadores en esta parcela del conocimiento no lograban validar y menos alcanzaban a dar consistencia. Sin embargo ¡Bravo! Desde la clínica específicamente desde la Antropología Médica, surgió la voz y es “Sindemia” Tengan paciencia a continuación me explico.

Usaré para partir el término sinergia que apunta y ha denotado siempre describir que hay posiblemente un incremento en la acción que se produce entre varios fenómenos debido a que actúan en conjunto. Se usa esa voz-sinergia- en biología, ecología, economía y variadas áreas del conocimiento. Ahora bien vamos al vocablo nuevo Sindemia: La obesidad mórbida es un fenómeno real que afecta al ser humano a nuestras sociedades y por tanto la calidad de vida individual y colectiva en la colectividad humana actual y por otro lado-su par opuesto-, la desnutrición a cualquier edad en los seres humanos es también un flagelo ellos son dos fenómenos reales a los cuales los cientistas le hincan sus afanes.

El cambio climático es por otra parte también un fenómeno que constituye un flagelo que amenaza la vida en el planeta, a nuestras comunidades y la estabilidad del ser humano: Pues bien, tendemos a ver en primera instancia por separado estos fenómenos reales que son un “signo “de nuestro tiempo, sin embargo no son ni están tan separados, hay una “sinergia” oculta entre estos tres elementos cuando coexisten interactuando entre sí estas tres epidemias en un mismo tiempo y lugar. Son tres pandemias o calamidades. La expresión SIndemia explica en un solo término como se retroalimentan entre sí los factores sociales, por ejemplo el sistema alimentario puede estar detrás de la desnutrición o de la obesidad según sea de desemejante pueda ser una y otra zonas del planeta, -hay una sinergia de fuerzas entre ellos-(fenómenos) y puede ser el “resonante” de buena parte del cambio climático por la emisión de gases y el efecto invernadero, por lo tanto, la nueva voz SIndemia es válida y es de uso correcto en español explica lo que quiere explicar concerniente a una sinergia entre epidemias que comparten sinérgicamente factores ambientales, culturales clínicos de consecuencias sociales manifiestas graves y notables negativamente y coexisten en tiempo y lugar interactuando entre sí y empeorando un problema real de nuestro tiempo.

Vamos a lo simple. Para alimentar a la población vamos a crear industrias que produzcan X productos o servicios; la industria va a contaminar por la energía que necesita para funcionar, vamos a aumentar los planteles ganaderos para entregar más carne a la población, bueno, la bosta, el resuello y el rumiar de los animales producen gases que se acumulan y aumentan el efecto invernadero, y así así, podríamos llenar páginas y páginas con factores que alteran el frágil equilibrio en el planeta.

Volviendo a Sindemia, nuestro nuevo término convengamos que ha colaborado a cimentar lo que se llama una “teoría sindémica” dado que el vocablo entrega un marco teórico adecuado que ha permitido: en la medicina por ejemplo, uno.- articular la acción médica, dos.- construir una política para los sistemas de salud, y tres.- poner en relieve los derechos humanos del paciente, en el desempeño o ejercicio de la acción medica en relación las personas.

Desde otro ángulo ha tenido el valor de unir variados campos que ahora se pueden poner en realce, reconocer y describir en sus interrelaciones para intervenir de forma adecuada.

Mal que mal Sindemia proviene desde la Antropología Médica, allí fue acuñado el término, como una necesidad explicadora de fenómenos que estaban frente a los profesionales. Después de todo enunciemos que ha significado “en o para” el conocimiento humano: ha significado levantar una nueva categoría que reúne lo social con lo biológico ¡Que interesante! Desde ahora se comienza a volver la cabeza hacia una visión diferente para hacer énfasis: en una concepción Bio- social que refleje los problemas de salud en sus tramas o desde sus contextos “sociales” y “económicos” es así que repentinamente surgió la necesidad de un marco conceptual que permitiera optimizar la comprensión de factores de riesgo para prevenir y tratar. Humanidad Y eso se hace con palabras, con vocablos con voz, con un léxico, que permita comunicar lo que se está pensando Sindemia. Contiene en sí un avance un salto cultural de la humanidad. Hasta la próxima a nuestros fieles lectores.



(Renato Hernández Riquelme, escritor)