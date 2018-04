Nacional 27-04-2018

Sindicato asegura que terminó la huelga en Latam: "Era lo más certero, pero no logramos lo que pedíamos"

Este jueves, y ante las dudas en torno al fin del proceso, el Sindicado de Tripulantes de Lan Express confirmó que dio por finalizada la huelga que hoy cumplía 17 días. Así, Silka Seitz, presidenta de la organización de trabajadores dijo: "A pesar de que nuestro sindicato se mantuvo unido y fuerte por sus justas y requeridas demandas, no fue posible llegar a un acuerdo con la empresa". Es por lo anterior, y acogidos al Artículo 346 del Código del Trabajo, los tripulantes en paro aceptaron la última oferta presentada por Latam -23 de marzo- antes de que se iniciara la huelga. Se trata de una oferta "que mantiene las mismas condiciones de contrato colectivo que tuvimos durante los últimos 4 años, pero que no nos protege de los intentos de la firma de destruir el sindicato y de precarizar nuestra labor", indicó Seitz. Así, a grandes rasgos, los trabajadores tendrán un reajuste en sus sueldos en línea con el IPC, un bono por antigüedad y una no-flexibilización de las jornadas de trabajo, algo que celebran. Sin embargo, lo obtenido "está muy lejos de lo que pedíamos" y que se enfocaba principalmente en más días de descanso. Con la aceptación de la última oferta, el sindicato no ganó nada en términos de los que pedían y que mantenía la negociación en un punto muerto. "No fue una negociación simple ni fácil, pero me parece que la decisión que tomamos es la mas certera pese a que no logramos lo que queríamos", dijo. "No podemos dejar de presentar nuestro repudio público a la actuación de la empresa, tanto con nosotros como con los pasajeros", señaló la presidenta del sindicato y agregó: "La empresa no sólo se negó a negociar, sino que también lanzó mentiras a la opinión pública, presionó a nuestros asociados con corres, whatsapps y llamados para que se descolgaran". En dicho punto, cabe recordar que ayer se había iniciado la opción de que los trabajadores en huelga se descolgaran de la movilización, algo que puso "en jaque" al sindicato en el que participan 940 personas. Consultados por cuántos tripulantes se bajaron del paro, los líderes sindicales aseguraron que, por ahora, no es un número que se pueda saber con exactitud. Respecto a los dichos recientes del presidente de Latam, Ignacio Cueto, que pusieron en duda de si efectivamente la huelga había finalizado, el sindicato señaló que "nos parece completamente inaudito”. "Aquí queda demostrado que la intención de la empresa en todo momento fue empeorar nuestras condiciones (...) es para nosotros un claro indicio de su intención de paralizar al país para presionar a que se considere a Latam como empresa estratégica donde los trabajadores pierdan su derecho a huelga", dijeron considerando que la firma no pidió servicios mínimos para seguir operando durante la huelga. De esta forma, el sindicato puso el punto final a una negociación que volverá a verse en 3 años y que provocó la reprogramación de casi 2.000 vuelos, afectando a 400.000 usuarios.