Nacional 29-04-2018

Sindicato de Lan Express demanda a Latam y compañía asegura que normalizará sus operaciones desde el próximo jueves

El Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express anunció durante la tarde de este viernes que presentó una demanda en contra de Latam, en medio de la polémica generada luego de que la Dirección del Trabajo emitiera un dictamen que desestimó la decisión del gremio, sobre poner término de manera unilateral la huelga, acogiéndose al artículo 346° del Código laboral. Lo anterior fue confirmado la presidenta de la organización de trabajadores, Silka Seitz, quien señaló que "estamos ya con una demanda interpuesta, para que sea el tribunal el que nos ampare como trabajadores y que busque una solución para que se paguen las remuneraciones de todos nosotros como corresponde, desde el día 25 que fue el término de esta huelga legal".

En ese sentido, Seitz detalló que la acción legal se basa en que "nosotros nos acogemos al artículo 346, en que la empresa de manera unilateral dice que la huelga no se ha terminado, y en que esa es una facultad del sindicato y de sus socios de decidir cuándo empieza y termina una huelga". Además, la representante de la organización de trabajadores aseguró que lo que buscan con la demanda es que "el tribunal nos ampare en esta decisión que ha tomado la compañía y que deja en manifiesto, a todos los pasajeros, que en el fondo no hay ningún cuidado ni por ellos ni por nosotros como trabajadores". Por su parte el tesorero del sindicato, Javier Brinzo rechazó el dictamen de la Dirección del Trabajo y aseguró que el organismo "está tomando un camino, en el que en vez de defender a los trabajadores está defendiendo a los empresarios y encontramos que esto ya se está saliendo de cualquier canon normal". Asimismo, Brinzo aseguró que con esta determinación, Latam "quiere seguir en huelga, quiere demostrar que es una empresa estratégica". "La empresa está buscando que todo este fin de semana sigamos en huelga, cosa que no es así porque los trabajadores dijimos el 25 de abril que bajábamos está huelga", agregó. En tanto, la organización detalló que desde el momento en que se anunció el fin de la paralización, todos los trabajadores estaban a disposición de la compañía para retomar sus labores. Sin embargo, "ahora nosotros no podemos ingresar al lugar de nuestros trabajos porque la empresa lo estima así y es la potestad que le está dando la DT". Normalización de operaciones Desde Latam informaron que desde el próximo jueves 3 de mayo su "itinerario estará operando como es habitual", pues según informaron, hasta el momento ya se habrían reincorporado más de 700 tripulantes de cabina que se encontraban en negociaciones. Además, la empresa señaló que lamenta "los inconvenientes que estos 18 días de huelga generaron en todos sus pasajeros, pese a los esfuerzos realizados para mitigar estos efectos, y espera reponer su operación en los próximos días para continuar contribuyendo a la conectividad del país".