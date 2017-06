Nacional 15-06-2017

Sindicatos de TVN lanzan críticas a María Luisa Godoy por desafortunada declaración en "Muy buenos días"

Molestia generó en los trabajadores de TVN una declaración emitida este miércoles por María Luisa Godoy en el matinal "Muy buenos días", en la que aseguró que los sueldos de los funcionarios del canal son pagados "por todos los chilenos". Pese a que la presentadora rectificó sus dichos antes de que concluyera el programa, los Sindicatos 1, 2 y 3 del canal estatal emitieron una declaración para aclarar que la televisora se sustenta en base a publicidad, y no a los impuestos de la ciudadanía. "Consideramos de suma gravedad las expresiones referidas al financiamiento de TVN como empresa pública. Porque se trata de afirmaciones que están totalmente alejadas de la realidad, y que pueden confundir tanto a los televidentes como a la opinión pública en general", indicaron los empleados en un comunicado difundido en su sitio web. "TVN no recibe ningún tipo de aporte económico por parte del Estado, a través del Gobierno de turno. Y los sueldos de los trabajadores (personal de planta y rostros, como es el caso de la señora Godoy) son financiados con recursos que el propio canal debe generar". La declaración de Godoy se produjo en medio de una conversación en la que se analizaron los "jubilazos" que han recibido algunos empleados públicos. En el diálogo, la periodista Andrea Arístegui refutó las palabras de la presentadora y aclaró que "nuestros sueldos se pagan por auspicios, no por los impuestos". Minutos antes de que concluyera el matinal, la periodista rectificó lo que había señalado horas antes. "Quiero hacer una aclaración respecto a lo que señalé esta mañana...Simplemente quiero decir que me equivoqué, porque lo que yo quise decir es que TVN es el canal de todos los chilenos. TVN es una empresa del Estado, y obviamente tiene patrimonio propio y se debe autofinanciar y con los auspiciadores obviamente nos financiamos. Y por lo mismo, y para que quede súper claro, no recibimos ningún aporte económico del Estado. Quiero hacer esa aclaración porque se malentendió lo que dije, o me equivoqué en decirlo. Si fue así, les pido disculpas a los trabajadores de este canal, si se sintieron ofendidos. Pero tengo claro como se financia el canal. Quiero dejarlo muy en claro". Los empleados consideraron, además, "particularmente grave que la conductora de un programa que semanalmente tiene casi 28 horas de emisión, no maneje estos antecedentes, que además están descritos con claridad en la página web del canal". Actualmente el Congreso trabaja en un proyecto de ley para la capitalización de TVN, el cual contempla una inyección de 47 millones de dólares para la digitalización de la señal y otros 18 para la implementación de un canal cultural.