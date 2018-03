Editorial 31-03-2018

Síndrome de down

Solicitar al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que instruya al Ministerio de Desarrollo Social la promoción de medidas que favorezcan la estimulación temprana para personas con Síndrome de Down, es el propósito de la resolución 16 que fue aprobada por la Sala de la Cámara por 135 votos a favor y una abstención



La solicitud parlamentaria también pide al Ejecutivo generar mejores condiciones para la creación de más servicios de acompañamiento, con un especial enfoque en las familias más vulnerables del país.



Los autores recuerdan que este Síndrome es el más común de los síndromes genéticos asociados al retardo mental, con una prevalencia de uno por cada 700 a mil nacidos vivos.



Además, mencionan que diversas investigaciones coinciden en los beneficios de la estimulación temprana para fortalecer las capacidades psicomotoras y acelerar los procesos de inclusión, lo que resulta esencial para una vida adulta más integrada a la sociedad.



Sin embargo, los programas de estimulación temprana tienen un alto costo lo que termina perjudicando a las familias que no poseen los recursos para conseguir especialistas.



Por último, la resolución plantea que los esfuerzos del programa "Chile Crece Contigo" del Ministerio de Desarrollo Social desde 2007 a la fecha no han sido suficientes para que las familias de menores ingresos accedan a este tipo de acompañamiento ni menos, a material didáctico de apoyo.