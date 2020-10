Social 31-10-2020

Sistema de Admisión Escolar: Etapas y razones para manejar la frustración



- Se trata de las postulaciones que realizan los estudiantes y sus apoderados para establecimientos públicos y particulares subvencionados.

La idea era avanzar en materia de equidad en el acceso a la educación y evitar la discriminación. Por eso se dispuso un mecanismo, basado en un algoritmo o fórmula matemática, para definir el resultado de las postulaciones de los estudiantes a los establecimientos educacionales. Es lo que se conoce como Sistema de Admisión Escolar.

Mariana Oyarzún, directora de Escuela de Pedagogía de Educación Básica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián, señala que cuando salen los resultados, está la opción de aceptar de manera definitiva la respuesta o bien acceder a la alternativa que se genera en las listas de espera que se publican el 10 de noviembre. La otra opción, es rechazar y participar nuevamente de un proceso complementario de postulación (entre el 24 y 30 de noviembre), pero esto implica la renuncia al cupo anterior lo que es un poco arriesgado.

La académica enfatiza que no hay que olvidar que este sistema “se basa principalmente en la Ley 20.845 de inclusión Escolar, por tanto, aquí se elimina cualquier posibilidad de selección académica previa o por nivel socioeconómico. La idea es que todos tengan igualdad de condiciones al momento de postular a un establecimiento educacional”.

En cuanto a los resultados, la docente de la USS señala que es sumamente importante manejar la frustración, “porque muchas veces esta sensación va más por el lado de los padres que de los propios estudiantes al no haber quedado en uno de los establecimientos escogidos para postular”.

Al respecto, Mariana Oyarzún indica que las razones de esta frustración pueden ser múltiples, “ya sea porque sus padres estudiaron ahí y es una tradición de generación en generación o ellos creen que esos colegios son mejores para el futuro educacional de sus hijos. Por eso, no es bueno traspasar a los estudiantes el estrés o frustración por los resultados del Sistema de Admisión Escolar”, porque quedan otras instancias antes de completar el proceso.

Los resultados del período complementario de postulación se conocerán el 11 de diciembre y a contar del lunes 14 de diciembre, comienza el período de matrículas en los establecimientos públicos y subvencionados.