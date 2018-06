Crónica 23-06-2018

Sistema de alerta de lobesia online permitirá a agricultores establecer control eficaz y oportuno

El moderno sistema fue desarrollado por INIA en conjunto con SAG y es capaz de predecir con ocho días de anticipación respecto de cuándo es necesario aplicar prácticas de control.



La entomóloga Patricia Estay, resaltó la importancia de generar información controlar plagas que ingresan a nuestro país, señalando que “cada una tiene un comportamiento que no siempre se rige por la información que encontramos en documentos científicos u otras informaciones internacionales”.

“La investigación es la clave para enfrentar las plagas”, así resume la ex investigadora de INIA Patricia Estay, el fondo del trabajo que se desarrolla en la institución para controlar diversas plagas en el país. Sistemas de alerta, control biológico, bioplaguicidas y hasta drones figuran entre las opciones que el agricultor tiene hoy para mantener a salvo su producción de la Lobesia botrana. Sin embargo, hoy se suma un software capaz de predecir la presencia de la polilla en sectores determinados y combatirla cuando se encuentra en su etapa más vulnerable. Esta información fue dada a conocer en el seminario de cierre del proyecto “Establecimiento e implementación de una plataforma de alerta para Lobesia Botrana”, que se llevó a cabo en Rancagua y contó con la participación de autoridades, profesionales del agro y agricultores.



Hace un tiempo que el SAG elaboró una estrategia nacional para el control de la lobesia botrana en Chile, en la cual el aporte de INIA ha sido fundamental entregando estudios y respaldo técnico para conocer mejor a este insecto y así desarrollar diversas herramientas de mitigación. La plataforma de alerta para Lobesia Botrana recopila toda la información meteorológica de 247 estaciones de monitoreo distribuidas a lo largo del país. De esta manera, el software entrega información en línea de las temperaturas mínimas, máximas, acumulaciones de grados – días, y permite registrar todos los datos de monitoreo, para luego hacer una predicción – con ocho días de anticipación respecto al momento exacto de aplicación de plaguicidas. Esto permite realizar un mejor manejo de las plagas y una reducción al uso de los insecticidas al aplicarlos cuando la plaga está más susceptible; en el caso de Lobesia botrana es en presencia de huevos y larvas neonatas.



De acuerdo con lo señalado por los expositores, este modelo se encuentra disponible en el portal productor de la Red de Pronósticos Fitosanitarios del SAG y puede ser utilizado no sólo para lobesia botrana, sino que también para todas las plagas que tienen un impacto económico social en nuestro país.



Actualmente, existe una alta incidencia de plagas presentes sobre huertos productivos hortofrutícolas y Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) es la plaga cuarentenaria presente de mayor importancia a nivel nacional. Por ello, ha sido priorizada por el Ministerio de Agricultura dado que su incidencia se ha traducido en impactos económicos directos por mermas efectivas sobre la producción y también en impactos indirectos por restricciones comerciales generadas por las fuertes exigencias fitosanitarias para la exportación de productos a diferentes mercados de destino.



El proyecto “Establecimiento e Implementación de una Plataforma de Alerta para Lobesia botrana” fue ejecutado por INIA en el marco del Programa Estratégico Nacional “Transforma Alimentos”, mediante la iniciativa de fomento integrada IFI Chile Frutícola, financiada por el Fondo de Inversión Estratégica (FIE) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.