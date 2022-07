Agricultura 17-07-2022

Sistema de riego del Longaví se encuentra en normalidad

• Existe un panorama alentador para próxima temporada, pues después de 12 años no hay déficit de precipitaciones ni de nieve en la zona.





El sistema de mal tiempo presentado durante esta semana en el Maule y gran parte de la zona central del país ha dejado cifras positivas para la red hídrica del Longaví, que lleva el riego para más de 5 mil familias de Longaví, Retiro y Parral.

Actualmente, el Embalse Bullileo está en más de la mitad de su llenado. Panorama favorable para la próxima temporada de riego 2022-2023, que comienza en septiembre, la que debería estar en cifras de normalidad. Situación que no se tenía desde el año 2000.

El Presidente del Directorio de la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes, Máximo Correa, comenta que “esto es una bendición del cielo. Se agradece toda el agua que ha caído y la nieve también… El año pasado teníamos 16 cm. de nieve y hoy tenemos 2 metros 60 de nieve, lo que significa que tenemos un buen año. Estamos en 0% déficit y con normalidad. Pero igual hay que cuidar el agua, como si no la tuviéramos. Es un bien absolutamente necesario para la agricultura de la zona”.