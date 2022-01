Nacional 19-01-2022

Sistemas de Justicia votará sus primeras normas este viernes: Jurisdicción militar y Consejo de la Magistratura entre ellas

Este viernes desde las 09:30, la Comisión de Sistemas de Justicia comenzará un periodo clave del proceso constituyente: la votación en general de las normas correspondientes al primer bloque de discusión de esa instancia. "A partir de ahora vamos a entrar en un tobogán. Va a ser muy difícil para todos nosotros y nosotras advertir cómo va la discusión constituyente, pero vamos a ir avanzando. Lo que hoy hicimos ya es discutir proyectos, textos, planteamos preguntas, observaciones, se advierten también nuestras diferencias, pero sobre todo, el nivel de acuerdo inicial en torno a las grandes estructuras para los sistemas de justicia es muy alto", dijo Christian Viera, uno de los coordinadores.

Desde este martes y hasta el jueves, la comisión abrió la discusión en general sobre las iniciativas, espacio en el que los constituyentes que ingresaron sus mociones pueden explicarlas y recibir preguntas y comentarios al respecto. Las propuestas que deberían votar este viernes son 20, pero desde la coordinación aseguraron que intentarán votar todas las que puedan. El bloque uno de discusión aborda "los sistemas de justicia, en ese sentido pluralismo jurídico, tenemos las temáticas de justicia administrativa, justicia local o vecinal", explicó Vanessa Hoppe (MSC), coordinadora de la instancia. "En lo concerniente al Poder Judicial o ejercicio de la jurisdicción, sistemas de justicia, se están abordando temáticas como por ejemplo la creación del Consejo Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura", sumó Hoppe. Sobre el proceso del viernes, los coordinadores explicaron que se tratará de una votación primero "en general", similar a lo que ocurre en el primer trámite del Congreso Nacional. Las votaciones en particular recién quedan para el 2 de febrero, pues todas las comisiones acordaron esperar al fin del proceso de patrocinio de iniciativas populares de norma, para saber con exactitud qué propuestas de la ciudadanía deberán considerar también en la comisión. Así, la idea para este viernes es que "se presenta una iniciativa de propuesta constituyente y esta se revisa y el texto completo pasa a ser objeto de discusión. La discusión en general no es una decisión definitiva, no podemos, porque tenemos que esperar al 1 de febrero. Esto es simplemente decir ‘esto lo vamos a discutir’. Si no se aprueba en general, es ‘esto no lo vamos a discutir’", comentó Viera.